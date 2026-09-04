Cuadraditos de nuez y caramelo: la receta fácil para una merienda irresistible

Si hay una combinación que funciona especialmente bien en los días de descanso es la de nueces, caramelo y una masa tierna. Estos cuadraditos son sencillos de preparar y tienen el equilibrio justo entre lo crocante de los frutos secos y la suavidad del relleno.

Además, se pueden preparar con anticipación, cortar en pequeñas porciones y conservar durante varios días en un recipiente cerrado.

Ingredientes

Para la base:

200 g de harina 0000

80 g de azúcar

100 g de manteca fría

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el relleno:

180 g de nueces

120 g de azúcar

80 g de manteca

100 ml de crema de leche

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Comenzar por la base. Colocar la harina, el azúcar y la pizca de sal en un recipiente.

Agregar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una mezcla arenosa.

Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Unir hasta formar una masa, sin amasar demasiado.

Forrar un molde cuadrado de aproximadamente 20 x 20 centímetros con papel manteca. Colocar la masa y presionar con los dedos hasta cubrir toda la base.

Pinchar ligeramente con un tenedor y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos , hasta que comience a dorarse.

, hasta que comience a dorarse. Mientras tanto, preparar el relleno.

Colocar en una cacerola la manteca, el azúcar, la crema y la miel. Cocinar a fuego medio, revolviendo, hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla comience a tomar una textura ligeramente espesa.

Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla y las nueces picadas en trozos grandes.

Distribuir esta preparación sobre la base precocida.

Volver a llevar al horno durante aproximadamente 15 a 20 minutos , hasta que el caramelo esté burbujeante y las nueces se vean ligeramente tostadas.

, hasta que el caramelo esté burbujeante y las nueces se vean ligeramente tostadas. Retirar y dejar enfriar completamente antes de cortar.

El secreto para que queden perfectos

La clave está en no cortar los cuadraditos cuando todavía están calientes. El caramelo necesita enfriarse para tomar consistencia y permitir que las porciones mantengan su forma.

También es recomendable tostar ligeramente las nueces antes de incorporarlas. Esto intensifica su sabor y aporta una textura mucho más crocante.

Para un resultado más delicado, se pueden cortar en cuadrados pequeños y terminar con una pizca de sal marina por encima.

Estos cuadraditos son perfectos para preparar el sábado y tener listos para la merienda del domingo. Se pueden acompañar con café, té o mate y también funcionan muy bien como parte de una mesa dulce.