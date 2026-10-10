Malvinas: proponen retirar beneficios fiscales a empresas chilenas por la ruta entre Punta Arenas y las islas

Un proyecto de ley impulsado en el Congreso busca suspender los beneficios impositivos que benefician a las empresas chilenas con operaciones en la Argentina. La iniciativa fue presentada por el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, en respuesta al restablecimiento de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

El legislador apunta a la reactivación de este trayecto con la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a la firma Easter Island Naviera. Según planteó el parlamentario, la conexión logística que abastece a los habitantes de las islas resulta «una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas».

El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para retirar los beneficios fiscales a Chile.

Los convenios en la mira

El proyecto insta al Poder Ejecutivo Nacional, mediante el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar formalmente dos tratados vigentes.

Por un lado, busca dejar sin efecto el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la ley 24.342. Por el otro, apunta al Convenio para Eliminar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, ratificado por la ley 27.274.

La denuncia de un tratado internacional consiste en el instrumento formal para notificar el retiro de un acuerdo, procedimiento que no interrumpe los lazos diplomáticos entre ambas naciones. De concretarse, las compañías del país vecino perderían los topes máximos que hoy limitan las retenciones impositivas sobre dividendos, intereses y regalías generadas en territorio argentino.

Reclamo de soberanía y antecedentes legislativos

En la argumentación de la propuesta, se recuerda la controversia territorial que la Argentina sostiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. A pesar de los reclamos diplomáticos, Gran Bretaña continúa con la autorización de actividades económicas y la explotación de recursos en las zonas en disputa sin el aval argentino.

Michel fundamentó que el país debe sostener la defensa de la soberanía sobre el territorio y sus recursos. En ese sentido, remarcó que no se puede omitir el comportamiento de naciones que se consideran hermanas pero brindan respaldo logístico a operaciones que la Argentina califica como ilegales.

La propuesta toma como marco normativo la ley 26.659 —y su modificatoria, la ley 26.915—, que establece un esquema de sanciones y prohibiciones para personas físicas o jurídicas que desarrollen tareas de exploración e hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin permiso formal.

Frente al reciente reinicio de las sanciones por actividades petroleras ilegítimas dispuesto por el Gobierno, el proyecto sostiene que la respuesta debe complementarse con una política integral que alcance los acuerdos tributarios con los países que colaboren con la estrategia británica.

De prosperar la iniciativa, las corporaciones radicadas en Chile que operen en el mercado local perderán las exenciones fiscales. «Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país», concluyó el diputado.