Mariano Gaido actualizó la deuda que le reclama a Javier Milei en más de 48.105 millones de pesos

«No son fondos para pagar salarios, sino para obras» planteó el intendente Mariano Gaido en la sala de situación del municipio capitalino cuando deglosó la deuda que le reclama a Nación por obras inconclusas y contratos no abonados desde que inició la gestión nacional con el presidente electo Javier Milei. Cifró en 48.105.921.599 pesos el reclamo que hará ante el ministerio del Interior.

Gaido lideró la conferencia de prensa que llevó a cabo con su gabinete en pleno y el ala MPN del Concejo Deliberante. Informó que en una «rendición de cuentas«, superará la previsión de ejecución de obras que planteó en el inicio el año en cuanto a la pavimentación de cuadras y el plan de obras de la ciudad.

Luego se dedicó en extenso a cifrar las deudas, actualizadas a junio 2025, que Nación mantiene con la ciudad. Al reclamo histórico que ya había planteado en 2024, agregó la actualización a junio de 2025 del dinero que dejó de enviar la Nación del fondo para el transporte del interior.

Se trata del 15% del fondo de transporte del interior que se recauda de los surtidores de combustible que se dejó de enviar la administración nacional desde diciembre de 2023.

El intendente recordó que no se quitó el impuesto, sino que los dondos se dejaron de enviar al interior y que por ese concepto, se le debe a la ciudad de Neuquén más de 12.918.400 millones, a valores actualizados.

La cifra para el transporte, asfalto y rutas que debiera ser remitida a la ciudad, supera los 26,8% del total de la deuda que reclama Gaido.

El intendente reiteró que no judicializará el reclamo y que no buscará compensar en obras «porque no cumplen», indicó. Pero que no cesará en pedir el dinero que le corresponde a la ciudad «porque hay 4 barrios que no tienen gas ni servicios» en la provincia de Vaca Muerta, sostuvo.

«Vamos a reclamar con la urgencia y la prioridad de tener 4 asentamientos sin servicios que tenemos que regularizar», dijo Gaido. Recordó que de 24 tomas que estaban en terrenos municipales, la gestión logró poner en regla a 20 y las otras 4, están en proceso.

Con insistencia, detalló que la recaudación nacional por los impuestos que paga la comunidad en compras y servicios, supera, según los rubros, el 40% y hasta el 50% de lo que paga el consumidor final, según el rubro. Agregó que Neuquén «se ve perjudicada en la distribución y la devolución de los impuestos de lo que se recauda de los neuquinos».

«Solo se devuelve un 51% de los fondos neuquinos que nos corresponden por los servicios que prestamos, estamos subsidiando a Buenos Aires y las demás provincias», dijo el intendente. Agregó que a la devolución irregular de fondos, se suma que el Estado Nacional no hace aportes ni en obras, ni en servicios.

En Neuquén, para compensar la falta de remisión de fondos para el transporte público, se implementó la tasa vial en las estaciones de servicio, que le reportan mensualmente a la comuna, unos 700 millones de pesos.

«No queremos subsidiar al gobierno nacional para que le preste a La Rioja, a la provincia de Buenos Aires o a Corrientes. Solicitamos tener los recursos que nos corresponde, porque nos hacemos cargo de obras y servicios en la provincia de Neuquén», insistió.

El intendente Mariano Gaido destacó los números de Neuquén como los de mayor eficiencia respecto a otras administraciones (foto Matías Subat)

Con agudeza, destacó que el dinero que reclama en acreencias, no se usarán para destinar a salarios municipales debido a que su administración destina solo el 25% de su presupuesto a la masa salarial.

«Queremos que el gobierno nacional cancele la deuda y equidad en el reparto: resultamos perjudicados en la coparticipación federal de recursos. Hacemos el planteo para los que piensan que lejos del obelisco no entendemos de números».

Gaido indicó que si bien hace más de un año este reclamo se hizo a través de la red federal de intendentes, la deuda se reclamará a Nación como Neuquén capital. «Nos sumamos también a los planteos que haga la provincia», en el encuentro de gobernadores que estaba pautado para hoy con reclamos económicos, dijo Gaido.

La deuda de Milei con Neuquén, según Gaido



El intendente dividió en 3 grandes bloques, las acreencias del gobierno nacional. Las obras licitadas que luego se hicieron con fondos nacionales; los aportes comprometidos para regularización de asentamientos y lotes con servicios y el fondo del combustible.

Obras: total actualizado a junio de 2025: 8.483 millones de pesos por las obras que el municipio pagó en el Parque Lineal La Familia, Paseo Costero a la altura del Club Independiente y la avenida Los Paraísos.

Urbanismo y Hábitat: 26.704 millones de pesos por los 220 lotes del D3 en Colonia Nueva Esperanza, 963 lotes con servicios en el D6 y la regularización de los asentamientos Pacífica, Juvenil y el Morro.

Fondo compensador del Transporte del Interior: 12.918 millones de pesos a junio de 2025



Plan de obras : 3.400 cuadras de asfalto

El intendente Mariano Gaido dijo que a junio de 2025 se pavimentaron 1.604 cuadras de la ciudad, con aportes que superaron los 112.000 millones de pesos que corresponden a fondos propios. «Vamos a superar las 3.000 cuadras de asfalto, serán 3.400″ aseguró el jefe comunal.

Destacó que a las obras municipales se adicionarán este año las que se llevan a cabo en conjunto con la provincia, en el sector norte de la ciudad y zona de la autovía, además del desarrollo de pluviales en que se llevan a cabo con Recursos Hídricos en las avenidas en ejecución en la zona oeste de la ciudad.

«Se duplica la cantidad de obras previstas y la incidencia en el presupuesto es de más de un 40% de los fondos destinados a este rubro. Esto tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. No hay una sola ciudad que destine este porcentaje de sus recursos, a obras», planteó Gaido al tiempo que reiteró que pese a las cuentas saneadas y a la distribución de fondos invertidos en infraestructura y asfalto, la ciudad de Neuquén «está perjudicada en la distribución y devolución de los impuestos que se recaudan delos neuquinos».