Martín Soria pidió declarar la emergencia vial en rutas nacionales de Río Negro

El diputado nacional, Martín Soria, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial nacional en toda la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Río Negro. La iniciativa propone medidas específicas durante un plazo de 36 meses, ante el “deterioro de la infraestructura y la paralización de obras clave”.

Según el proyecto, durante ese período, el Gobierno nacional deberá relevar el estado de las vías, llevar adelante tareas de mantenimiento y reparación, convertir tramos de mediano tránsito en rutas de tres carriles y finalizar la autovía de la Ruta 22.

Soria apuntó directamente contra el Gobierno nacional por haber «paralizado obras clave» y denunció un “deterioro generalizado” en las rutas 3, 23, 40, 151, 232, 250 y 251. “Hay tramos donde se ha perdido completamente la carpeta asfáltica, donde no hay banquinas, ni señalización, ni controles”, afirmó.

El diputado nacional advirtió también sobre el vaciamiento del 20° Distrito de Vialidad Nacional en Río Negro. “Las cuadrillas no cuentan con equipamiento, las obras están paralizadas, y el personal teme por su estabilidad laboral. No hay planificación, no hay presencia territorial y tampoco hay respuestas”, denunció.

Asimismo, defendió la necesidad de una intervención urgente al señalar que Río Negro es una provincia «estratégica en términos logísticos y productivos». Y remarcó que la «red vial conecta regiones internas, zonas de producción frutícola, áreas petroleras como Vaca Muerta, y circuitos turísticos claves en la Cordillera».

Ruta 22: «grietas profundas», «deformaciones estructurales» y tramos con «nulo mantenimiento»

En el caso de la Ruta 22 -una de las principales vías del norte patagónico, con tránsito constante de vehículos particulares, transporte de carga y colectivos de larga distancia- el diputado nacional remarcó que, según informes técnicos recientes, presenta «desniveles de hasta 24 centímetros, grietas profundas, deformaciones estructurales y tramos sin ningún tipo de mantenimiento».

Además, alertó que solo en el primer trimestre de 2025, los siniestros viales en esa ruta aumentaron un 20% respecto al mismo período del año anterior.

Finalmente, vinculó la situación local con la crisis nacional en materia de infraestructura. “Según estimaciones privadas, en abril de 2025 el gasto en obra pública cayó un 63% interanual. Y ya en 2024 se ejecutó apenas un 25% del presupuesto asignado al área”, indicó Soria.