«Mi apoyo, intacto»: el blindaje de Karina Milei a Manuel Adorni en medio de la polémica por su patrimonio

Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, le alcanzaron dos oraciones y una foto para dejar en claro que sigue el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de los vuelos que protagonizó con su mujer Bettina Angeletti. La funcionaria constituye el principal apoyo para el ministro coordinador.

«Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad», expresó «El Jefe» a través de su cuenta de X. El mensaje fue acompañado por una fotografía junto al vocero, una imagen tomada en los pasillos de la Casa Rosada.

Este nuevo gesto de Karina Milei, que aparece luego de la conferencia de prensa del ex vocero presidencial, intenta cerrar filas en una semana en la cual la oposición y el periodismo continúan indagando sobre el patrimonio de Adorni.

El ministro coordinador se encargó de negar acusaciones y desmintió versiones en su primera conferencia tras el conocimiento de los viajes con su esposa a Estados Unidos y Uruguay.

Un funcionario reveló ante la Agencia Noticias Argentinas que el balance de la actividad comunicacional fue positivo. “Faltaba ser claro y desmentir categóricamente las operetas”, definió. El gabinete en pleno también se sumó al apoyo del ministro coordinador, al acompañarlo en público y, además, con gestos en privado.

Antes de dar lugar a las cinco preguntas habituales el jefe de Gabinete hizo referencia a su situación y acusó a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno. Por otro lado, en la administración Milei siguen señalando que no hay posibilidades de que renuncie.

Noticias Argentinas.

Qué investiga la Justicia sobre los vuelos de Adorni

A pesar de su defensa mediática, Adorni optó por la prudencia técnica. Al estar la causa radicada en la Justicia Federal, el funcionario explicó que no profundizará en detalles para evitar conflictos institucionales.

“En mi calidad de Jefe de Gabinete, dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca”, remarcó.

Según indicaron a La Nación fuentes judiciales, el vuelo de ida aparece pagado por la productora Imhouse, perteneciente al periodista que se desenvuelve en la Televisión Pública. Mientras tanto, el de vuelta figura dentro de un paquete de 10 viajes que abonó otra entidad.

Según los recibos que recibió el juez federal Andrés Lijo de la empresa que fue contratada para los viajes, Alpha Centeauri S.A, el viaje de ida se abonó en pesos argentinos por un monto similar a US$4.830. Mientras tanto, el vuelo de vuelta quedó dentro del paquete que tiene un costo superior a los US$40.000.

Ahora, la investigación giró para determinar quién compró ese paquete por 10 vuelos y, según trascendió, no se trataría de una figura pública, sino más bien de una persona residente de Uruguay. De esta manera, la Justicia prepara un exhorto diplomático para solicitar información al país vecino.

Asimismo, el juez solicitó a los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando que brinden la documentación vinculada a ese viaje y los registros de las cámaras de seguridad.

Y es que, además de certificar quién pagó los viajes, la Justicia busca chequear si se cumplieron todos los protocolos aeropuertarios, principalmente los trámites de Migraciones y Aduana.

Según figura en la causa, estas medidas tienen el fin de «resguardar los elementos probatorios», mientras que la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita sumó otras solicitudes.

“Se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”, sostiene el expediente.

En cuanto a la Aduana, requirieron que informe «si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, también se pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

La investigación surge de uno de las tres expedientes judiciales contra el jefe de Gabinete, el cual fue promovida por la denuncia que radicaron los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

La otra fue promovida por la diputada Marcela Pagano, quien solicitó investigar un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.

Entre las dos variantes que investigan las autoridades para encuadrar el caso es posible enriquecimiento ilícito (en caso de que Adorni tuviera un crecimiento patrimonial injustificable) o un presunto recibimiento de dádivas.