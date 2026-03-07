Cambios en Justicia: quién es Alejandro Ramírez, el abogado que Juan Bautista Mahiques designó como titular de la IGJ

Luego de que Daniel Vitolo renunciara a su cargo en la Inspección General de Justicia (IGJ), el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, movió sus fichas y nombró como nuevo titular al abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez.

La designación de Ramírez fue una de las primeras medidas que tomó Mahiques a poco de asumir su rol como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Quién es Alejandro Ramírez, el nuevo titular de la IGJ

Alejandro Ramírez, el nuevo titular de la IGJ, se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Según la información de su perfil, como parte de su trabajo privado, representó a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino.

La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo homenajeando a la Selección Argentina por salir campeones en el Mundial del 2022. Los relojes tenían un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro.

Ramirez dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país y también figura como socio del estudio Highton & Ramírez. Según informa su currículum, representó a Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.

Por otra parte el nuevo titular de la IGJ es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras.

Con información de Infobae

Qué es la IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) fue creada en noviembre de 1893. En la actualidad es un área que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Su principal responsabilidad es llevar el Registro Público, inscribir y ejercer la fiscalización de las sociedades nacionales y extranjeras, en los términos y con los alcances de la normativa vigente. Además otorga autorización para funcionar, inscribir y fiscalizar el funcionamiento de las entidades civiles.

Ambas tareas las realiza en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel nacional, la IGJ lleva el registro y la fiscalización de las sociedades de capitalización y ahorro.