Mondino irá al Senado a explicar la política exterior, en medio de la crisis con España

La canciller Diana Mondino concurrirá el martes próximo al Senado para hablar sobre la política exterior del gobierno de Javier Milei. Esto ocurre en medio del conflicto diplomático entre la Argentina y España.

«Se informa que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el día martes 28 de mayo a las 16:00 horas, en el salón Arturo Illia. Asistirá la Canciller Diana Elena Mondino a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina», indicó la página web de la Cámara alta.

La ministra de Relaciones Exteriores irá al Senado en momentos en que se mantiene la tensión con España tras los cruces entre Milei y el presidente de España, Pedro Sánchez.

Si bien está previsto que explique los lineamientos de la política internacional en general, se espera que los senadores de la oposición enfoquen sus consultas en el tema de España, dada la

actualidad de la crisis.

Además, estarán presentes las consultas sobre las relaciones del país con Brasil, China, Israel y los Estados Unidos.

Crisis con España: qué dijo Mondino

Sobre la crisis diplomática con España, que retiró a la embajadora del país por primera vez en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos estados, Mondino sostuvo este martes que los cruces entre los dos presidentes «son un tema interno, político» que no debería afectar la relación entre ambos países.

«España es de una importancia monumental para la Argentina. Ahora hay tema que es interno, político (entre Milei y Sánchez). Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años», sostuvo la funcionaria.

Mondino admitió que le «sorprendió» la repercusión que tuvo el discurso de Milei en un acto en Madrid durante el último fin de semana en Madrid, en donde cuestionó al mandatario español y a su

esposa, a la que acusó de «corrupta».

«Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno

interpreta lo que quiere», subrayó la ministra de Relaciones Exteriores, al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Con información de Noticias Argentinas