Morales a Juntos por el Cambio: «No vamos a permitir que nos roben nuestros sueños»

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, abrió el Noveno Encuentro Nacional de Mujeres Radicales que tiene lugar en la ciudad Bariloche, y lanzó un mensaje al oficialismo y a sus socios en Juntos por el Cambio.

«Esto es la UCR, no somos solamente la expresión de la eficiencia, no somos esos eficientistas que se olvidan de los derechos. No le vamos a permitir al Frente de Todos ni tampoco a aquellos que dentro de Juntos por el Cambio solo abrazan la eficiencia que nos roben nuestros sueños y la tarea de poner de pie a la República Argentina», recalcó el mandatario provincial.

A través de zoom y desde Francia, dónde se encuentra gestionando diferentes líneas de financiamiento para proyectos productivos y energéticos de su provincia, Morales saludó a las más de 1000 mujeres presentes en el Encuentro.

«Seguramente hoy van a reflexionar sobre la situación económica y política del país. La situación de este gobierno que no genera políticas activas, que se encuentra loteado en facciones de poder, que ocupan la calle para disputar pedacitos del Presupuesto, que debería aplicarse para generar políticas en beneficio del pueblo argentino», señaló el gobernador de Jujuy.

Y continuó: «Seguramente se planteará la necesidad de generar un cambio para la República Argentina, y ese cambio tiene como un actor esencial a la UCR en el marco de Juntos por el Cambio«.

«Es en Juntos por el Cambio dónde vamos a hacer el aporte, donde venimos luchando por una relación más equilibrada y dónde venimos proyectando nuestro plan de gobierno a través de nuestras fundaciones. En ese plan vamos a tener que discutir muchas cuestiones referidas a políticas públicas y también a principios y concepciones, porque hoy más que nunca están vigentes los principios y valores de la UCR«, indicó Morales.

«Hemos dejado de ser un partido puramente parlamentario, más allá de las muy buenas espadas que tenemos. Somos un partido de gobierno, que gobierna más de 400 municipios, y tres provincias, y estamos dando cuenta de los problemas de todos los días y gestionando para nuestro pueblo», resaltó el titular de la UCR.

El Encuentro Nacional continuará durante este sábado con 15 talleres en los que se trabajará sobre diferentes temáticas vinculadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Mañana, en tanto, la segunda jornada comenzará a las 10.30 con la tradicional foto grupal de las mujeres, y desde las 12 se continuará con la lectura de las conclusiones de los talleres hasta el cierre del Encuentro, con la entrega de las conclusiones a las autoridades nacionales del radicalismo para la evaluación de su inclusión en el futuro programa de gobierno.