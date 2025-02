Multan al intendente de Allen por negarse a brindar información pública: «Es histórico»

El Tribunal de Cuentas de Allen aplicó una multa «histórica» al intendente Marcelo Román (LLA) por negarse a brindar información pública. El funcionario tendrá 30 días para pagar la sanción, la cual supera el $1.200.000.

«Esta multa la impusimos debido a que fuimos a una actuación en la municipalidad, porque estamos facultados a requerir información de cualquier dependencia, pero lamentablemente no fuimos atendidos. Incluso tuvimos una hora de espera», expresó la vicepresidente del órgano María Florencia Torres Castaño en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El hecho ocurrió el pasado 17 de enero, cuando Torres Castaño, la vocal María Belén Villar y un asesor del cuerpo se acercaron hasta la sede municipal para solicitar acceso al libro donde se asientan las resoluciones municipales. Sin embargo, fueron imposibilitados de acceder a esa información.

Debido a la gravedad del episodio, el órgano inició un proceso de análisis interno. Sus cuatro integrantes definieron de manera unánime la aplicación de la multa de 1.000 USAM (equivalente al día de hoy a $1.248.000) hacia el titular del Poder Ejecutivo.

«Es histórica, porque nunca se tuvo que hacer. Quisimos hacer una medida ejemplicadora, porque no se puede violentar la democracia y no respetar a un órgano de contralor«, agregó Torres Castaño. La vicepresidenta del Tribunal de Cuentas destacó que durante el último año, a pesar de las diferencias políticas, no habían tenido inconvenientes para cumplir con sus labores.

La medida contra Román fue ratificada recientemente. Previo a ello se habilitó la posibilidad de descargo por parte del jefe comunal.

«Nos duele porque la información tiene que ser accesible a toda la comunidad. Negar información pública es una falta grave y estamos avalados, por el artículo 24 del reglamento interno, a aplicar una multa directa«, explicó.

Román tiene ahora un plazo de 30 días para ejecutar el pago, que deberá correr a título personal.

«Más allá de lo político, todos somos gestión. Estamos ante una misma gestión con independencia de poderes. Cada poder del Estado tiene su función», aclaró la vicepresidenta.

Qué pasó con la investigación por acefalía en Allen

Durante enero el Tribunal de Cuentas inició un sumario por acefalía en el Poder Ejecutivo. Según informaron los integrantes del órgano ante el Concejo Deliberante, Román se tomó unos días de vacaciones lejos de la ciudad y no dejó asentada la designación formal de un suplente.

Desde el oficialismo se aseguró que había existido un «retraso» en la publicación de la resolución municipal dentro del libro de actas. Incluso, se mencionó la numeración correspondiente para «despejar dudas».

«Abrimos un sumario. Fue muy grave porque el libro de registación es la columna vertebral de la Administración Pública. Ese libro debe estar bien organizado porque eso hace a la transparencia», agregó Torres Castaño.

Para corrobar los dichos del oficialismo, los integrantes del Tribunal de Cuentas se acercaron días más tarde a constatar la correcta publicación de la resolución en el mencionado ejemplar. Sin embargo, en esa oportunidad el acceso les fue denegado.

«No fuimos atendido, a pesar de haber ido varios funcionarios. Si no hay nada que ocultar, cuál es el problema«, cerró Torres Castaño.