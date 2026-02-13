Multaron al partido de Gloria Ruiz y a otros tres en Neuquén por no rendir los gastos de campaña

La jueza federal Carolina Pandolfi aplicó sanciones económicas a cuatro partidos de Neuquén que no rindieron los ingresos y gastos de la campaña legislativa del 2025.

Se trata de Desarrollo Ciudadano, el espacio de la exvicegobernadora Gloria Ruiz; el Movimiento al Socialismo; la alianza kirchnerista Fuerza Patria; y Más por Neuquén, la agrupación del dirigente de ATE, Carlos Quintriqueo.

Según el cronograma electoral, todos los espacios políticos que compitieron en la elección tenían tiempo de rendir sus informes finales de campaña hasta el 1 de febrero. El informe previo, con las estimaciones de cuánto va a recibir y gastar cada agrupación, debía presentarse el 16 de octubre.

Si bien la mayoría cumplió, hubo cuatro que no lo hicieron y, por ello, la jueza aplicó multas. Estas implican la quita de un 10% de los aportes públicos para campañas electorales correspondientes al proceso electoral siguiente, es decir, el de 2027.

La legislación electoral indica que, desde los 31 y hasta los 90 días del vencimiento del plazo establecido para la entrega del informe, la multa se duplicará.

En el caso de Más por Neuquén, Fuerza Patria y Movimiento al Socialismo, los partidos hicieron algunas presentaciones, pero fuera de tiempo o de forma incompleta, según pudo saber Diario RÍO NEGRO.

El dato $360,2 millones volcó La Neuquinidad en su campaña del 2025. La Libertad Avanza declaró gastos por $97,7 millones.

El partido de Gloria Ruiz tampoco rindió el informe previo

En cambio, Desarrollo Ciudadano, el partido que candidateó a Ruiz, fue el único que ni siquiera había presentado el informe previo de octubre. No dejó en la justicia ningún registro de los aportes que recibió para su campaña nacional ni de lo que gastó.

El gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) le había autorizado el año pasado un financiamiento público de 30,6 millones por la categoría de senadores y de 15,4 millones para la de diputados.

En esta categoría el partido tuvo su mejor desempeño y obtuvo 8.247 votos, un 1,9% de los votos válidos. Gloria Ruiz encabezó la boleta como candidata a diputada nacional. En cambio, en el tramo de senadores, los votos fueron apenas 5.866.