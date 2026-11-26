En el encuentro de municipios turísticos se distinguió a hoteles de Bariloche por sus políticas de sustentabilidad.

Los municipios turísticos de Argentina tienen temas en común y legislación que comparten, por eso se dieron cita por segundo año consecutivo en Bariloche, donde participan autoridades de distintos puntos del país.

La ciudad andina es sede del 33° Encuentro de Municipios Turísticos y el 2° Encuentro de Legislación Turística que tuvo la apertura este jueves con la presencia del presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini, el titular de la cartera de turismo municipal, Eric Guzmán, el presidente de la Federación de Agencias de Viajes, Ezequiel Barberis y la secretaria de Turismo provincial, Sol Canalda, además de concejales barilochenses y otras autoridades.

Sguini dijo que los municipios turísticos trabajan “constantemente para estar a la altura y responder a la dinámica de los destinos” ante los cambios que se viven en el sector turístico.

Encuentro de municipios turísticos del país en Bariloche.

El encuentro es válido para abordar temas de regulación de los alquileres temporarios, la defensa del patrimonio cultural y natural, la inteligencia turística aplicada al Big Data, las inversiones estratégicas y la sustentabilidad.

Como parte de la primera jornada se entregaron distinciones a seis hoteles de Bariloche valorados por sus políticas de sustentabilidad bajo el programa “hoteles más verdes”.

La secretaria de Turismo rionegrina anunció que próximamente la provincia lanzará una plataforma para digitalizar y agilizar las habilitaciones de emprendimientos turísticos, una tarea que el organismo lleva adelante en toda la provincia a excepción de Bariloche donde fueron delegadas esas facultades al municipio, debido a la magnitud del destino.

Eric Guzmán (centro) secretario de Turismo de Bariloche, junto a los concejales Gerardo Del Río (der) y Juan Pablo Ferrari (izq). Gentileza

La organización conjunta por parte del Concejo Municipal de Bariloche que tuvo a varios de sus integrantes participando del encuentro, liderados por el presidente Gerardo Del Río, también puso en foco las legislaciones que Bariloche ha impulsado y que sirvieron de modelo para otros destinos.

El programa del encuentro contempla exposiciones de expertos en temas como la inteligencia turística a cargo de especialistas del Observatorio de Bariloche y de la consultora Data Appeal Mabrian, además de exposiciones sobre el rol de las agencias de viajes con representantes de la Faevyt, y técnicas legislativas enfocadas en el alojamiento informal y la preservación del patrimonio.

El viernes las actividades continuarán con paneles dedicados a la hotelería sustentable junto a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), herramientas nacionales de financiamiento e inversiones para el sector y propuestas de astroturismo centradas en reducir la contaminación lumínica. También se realizará un plenario federal de intercambio legislativo con especialistas en derecho turístico y un panel sobre comunicación y prensa especializada.