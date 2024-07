Narcomenudeo: cautela de tres candidatos a defensores penales de Neuquén

Dos candidatos y una candidata a defensores públicos penales de Neuquén coincidieron en manifestar reparos a la decisión de la provincia de asumir la investigación y juzgamiento de la venta minorista de drogas, hasta ahora en manos de la justicia federal.

Matías José Gómez Congost (29 años); Juan Pablo Piombo (47) y Andrea Liliana Cornejo (51) fueron entrevistados por separado por los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, quienes luego dieron despacho a sus pliegos para el tratamiento en el recinto. Los tres ganaron un concurso múltiple del Consejo de la Magistratura y este es el último paso antes de recibir o no el acuerdo para asumir en sus cargos.

El combate al narcomenudeo, que la provincia anunció que asumirá a partir de febrero del 2025, fue uno de los puntos de la entrevista.

Hacer su propia experiencia

Matías Gómez Congost, durante la etapa técnica en el Consejo de la Magistratura. (Gentileza)

Gómez Congost, nacido en CABA y recibido en la Universidad Católica Argentina, señaló que «Neuquén tiene que hacer su propia experiencia, no necesariamente tiene que tener el mismo resultado que otras provincias» donde la desfederalización fracasó.

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos tomados como modelo, «hubo una explosión de detenidos y no creo que se haya resuelto el problema del narcotráfico», indicó.

Por su parte Piombo, egresado de la Universidad de Morón, donde nació, opinó que combatir el narcomenudeo «será una forma de captar a chicos que necesitan resocializarse» pero «después hay que tener recursos, porque ¿adónde los mandamos?», se preguntó.

Cornejo, que además de abogada egresada de la UNCo es maestra y ejerció la docencia, señaló que asumir el combate al narcomenudeo «responde a una necesidad real y concreta de la sociedad, pero va a demandar un costo económico importante».

«Las experiencias en otras provincias no fueron positivas, no se logró combatirlo, es un fenómeno que se reproduce con gran rapidez, a gran escala», indicó. En su opinión, «hay que fijar políticas que incluyan la salud, no solo la seguridad».

Veredictos de jurados populares

En otro tema, los tres candidatos coincidieron en que el veredicto de los jurados populares debería tener una mayoría agravada -e incluso unanimidad- para declarar culpable a una persona, en especial cuando la pena es prisión perpetua.

En Neuquén los jurados populares son 12, y basta con 8 votos para una declaración de culpabilidad. En Río Negro se necesitan 10, y en Chaco se exige unanimidad.

Baja en la edad de punibilidad

Andrea Cornejo ejerció la docencia además de ser abogada y defensora de Ejecución. (Gentileza)

Por otra parte, Gómez Congost se declaró en contra de la baja en la edad de punibilidad. «En 2023 en Neuquén hubo 745 hechos cometidos por menores, representan el 1,8% de los 40.000 casos que ingresaron a la fiscalía en todo el año. Y de esa cantidad, menos de la mitad fueron cometidos por menores debajo de la edad de punibilidad actual (16 años)».

«Son casos que deben atenderse de otra manera, no con encierro. Estaríamos prisionizando a chicos a los que hay que garantizarles derechos», agregó el actual asesor jurídico de la defensoría pública.

Piombo, defensor penal en Cipolletti, consideró «clave recuperar a las personas, una a una» y «dejar la cárcel para las violentas, con pronóstico de reincidencia». Repitió una frase muy común en el fuero penal juvenil: «hay muchos chicos sin proyecto de futuro. Estadísticamente esos chicos terminan en la cárcel o en el cementerio».

A su turno Cornejo, quien trabaja como funcionaria en la defensoría pública de ejecución del interior provincial, habló de la importancia de tener un servicio penitenciario provincial, con personal capacitado, para dar un tratamiento específico a las personas privadas de su libertad. «Hubo intentos, pero nunca dimos ese salto», lamentó.