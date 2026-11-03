Papa León XIV en Argentina: cómo será el recibimiento oficial que prepara el Gobierno

El Gobierno nacional ajusta los últimos detalles del recibimiento oficial del papa León XIV, cuya llegada a la Argentina está prevista para el próximo domingo. El presidente Javier Milei lo recibirá en Aeroparque y luego participará de una ceremonia en la Casa Rosada, en el inicio de una visita que también incluirá actividades en Luján y Córdoba.

La organización contempla un operativo de seguridad y traslados, una gala institucional y la transmisión por cadena nacional de algunos de los principales actos. Según publicó Infobae, funcionarios del Gobierno se reunieron este lunes con representantes del Vaticano para terminar de coordinar la agenda.

Reunión para ultimar detalles de la llegada del Papa León XIV

El encuentro se realizó en el Palacio San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Participaron el canciller Pablo Quirno, el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida. También estuvo Mara Gorini, asesora de Karina Milei y responsable de organizar distintos actos oficiales.

Por parte de la Iglesia asistieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y representantes enviados por la Santa Sede, entre ellos Alessandro Gallo. También participaron integrantes de la Gendarmería y del área de Ceremonial del Vaticano.

Quierno confirmó que Javier Milei recibirá al Papa en Aeroparque el domingo y después el pontífice tendrá un recibimiento oficial en la Casa Rosada. El presidente no participaría de las actividades previstas en Luján y Córdoba, donde habrá representantes del gabinete nacional.

La gala en el Palacio Libertad tendrá invitados del Gobierno y la Iglesia

Para el domingo a las 18.30 está prevista una gala de bienvenida en el Palacio Libertad. Entre los invitados estará la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de gobernadores y funcionarios del gabinete nacional.

Quirno también aseguró que la Santa Sede no introdujo modificaciones en el cronograma previsto. La confirmación se conoció después de las versiones que circularon sobre posibles cambios en la agenda del pontífice.

La misa de León XIV en Palermo será transmitida por cadena nacional

El lunes, uno de los principales actos será la misa multitudinaria que León XIV encabezará a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El Gobierno resolvió transmitir por cadena nacional tanto esa celebración como los discursos que pronunciarán Milei y el Papa en el antiguo Centro Cultural Kirchner.

La agenda también contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Para esa actividad está prevista la presencia del gobernador Axel Kicillof, quien recibiría al Santo Padre.

En paralelo, avanzan los preparativos en Palermo para el acto religioso. Desde la semana pasada comenzaron los cortes de tránsito por el montaje del escenario y de las estructuras necesarias para la celebración.

El papamóvil que utilizará León XIV ya llegó a la Argentina

Otro de los elementos preparados para la visita es el vehículo que trasladará al pontífice por las calles porteñas. Se trata de una Toyota Hilux adaptada para funcionar como papamóvil durante los recorridos previstos en Buenos Aires.

La organización de los traslados y los dispositivos de seguridad continuará durante los próximos días, con restricciones especiales en los sectores donde se desarrollarán las actividades oficiales y religiosas.