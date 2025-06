Neuquén podría prohibir el uso de celulares en las escuelas primarias y limitarlo en secundaria

La comisión de Educación de la Legislatura de Neuquén tratará esta semana un proyecto de ley que prohibe el uso de celulares en los niveles inicial y primario, y lo restringe en el secundario. Sería la primera provincia del país que limita por la ley la utilización de este tipo de dispositivos en las aulas.

La diputada oficialista Gisselle Stillger (Arriba) aseguró que tiene los votos para que este jueves se emita despacho. Si lo logra, la iniciativa pasará a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y recién entonces estaría en condiciones de votarse en el recinto.

Los dos proyectos que estaban en discusión desde el año pasado eran los de los legisladores César Gass (Juntos por el Cambio-NQN-UCR) y Carlos Coggiola (Neuquén Federal). El ministerio de Educación envió su opinión a la Legislatura y dijo que está a favor de establecer una regulación «en lugar de prohibirlos».

La dirigencia del sindicato docente ATEN se mostró más reticente a la propuesta. Tanto las candidatas a conducir el gremio, previo a las elecciones, como el actual secretario general, Marcelo Guagliardo, afirmaron que era mejor generar «acuerdos institucionales» en cada escuela que una ley.

En qué consiste el proyecto

Stillger unificó las iniciativas de Gass y Coggiola y armó una propuesta que limita el uso con el fin de «fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, resguardar el derecho a la educación, y promover entornos escolares saludables, inclusivos y libres de distracciones».

La regla general es que no se podrá usar celulares en las aulas ni en los recreos de todos los establecimientos de la provincia, ya sean públicos o privados. La diferencia está en los niveles.

La prohibición total es en jardines, el nivel inicial. Sólo se permitirá en la escuela primaria cuando su uso forme parte de un proyecto didáctico aprobado por el equipo directivo que esté documentado, incluyendo objetivos, duración, actividades, estrategias de evaluación y las familias hayan sido informadas previamente.

En la secundaria el estudiantado podrá utilizar sus dispositivos móviles únicamente cuando el o la docente a cargo lo disponga con fines pedagógicos. En todos los demás casos, los celulares deberán permanecer apagados y guardados fuera de la vista y del alcance inmediato durante el horario de clases, en los espacios que el establecimiento designe.

Cada escuela podrá establecer reglamentos internos, elaborados de manera participativa a través de sus acuerdos de convivencia.

Estarán exceptuadas las situaciones de emergencia que requieran comunicación inmediata y estudiantes con discapacidad que requieran el uso de dispositivos como herramienta de apoyo para su aprendizaje, comunicación o asistencia médica.

La autoridad de aplicación será el ministerio de Educación, que tendrá como tareas la concientización y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación; diseñar e implementar campañas de sensibilización y formación de ciudadanía digital, promover el uso seguro y responsable de tecnologías digitales, incluyendo la prevención del ciberacoso, la protección de datos personales y la identificación de contenido perjudicial.

El ministerio realizará evaluaciones periódicas, al menos cada dos años, de la implementación de la ley. Stillger señaló que las autoridades deberá establecer de que modo se ejecutará en los secundarios, por ejemplo, si deberán dejar los celulares en una caja al ingresar al aula o bastará con que lo tengan guardado.

«Hay papás de primaria que me dicen «yo me comunico con él cuando sale de la escuela» por una cuestión de seguridad. Está bien. Pero dentro de la escuela no lo van a poder usar bajo ningún punto de vista«, indicó la diputada.

Actualmente el ministerio bloquea el acceso a redes sociales a través de la red wi-fi en las escuelas y sólo se pueden usar con conexión a datos.