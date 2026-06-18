El contratista que refaccionó la casa de Adorni ratificó pagos por US$245.000 y explicó que la obra se amplió

Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la vivienda que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la vivienda que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee en el country Indio Cuá, ratificó que recibió un total de 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados y aseguró que el costo final se incrementó porque durante la ejecución se incorporaron nuevas tareas.

En declaraciones televisivas, Tabar explicó que el proyecto original sufrió modificaciones a medida que avanzaba la obra. “Yo pasé un presupuesto y se fueron agregando cosas. Como en toda obra, el número se agrandó”, afirmó.

El contratista también confirmó que mantuvo contacto con Adorni antes de prestar declaración ante la Justicia. Según relató, el funcionario se comunicó con él para ofrecerle asistencia legal en caso de necesitarla.

“Nunca dejé de hablar con él. Lo conté en el expediente”, sostuvo.

La intimación de ARCA

Mientras avanza la investigación judicial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Tabar para que, en un plazo de diez días, presente documentación vinculada con sus ingresos de 2024 y 2025, su actividad económica, la facturación emitida, detalles de las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá y las compras efectuadas a proveedores durante ese período.

Consultado sobre esta medida, el contratista descartó sentirse perseguido por el organismo recaudador.

“No me siento perseguido por ARCA. Soy autónomo hace 25 años. Es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder”, señaló.

Qué declaró ante la Justicia

La situación de Adorni quedó bajo mayor escrutinio luego de la declaración que Tabar realizó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Según su testimonio, las refacciones se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron trabajos en distintos sectores de la propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Entre las tareas realizadas mencionó:

Construcción y colocación de pisos.

Remodelaciones en cocina y baños.

Fabricación de mobiliario para el quincho.

Reparaciones en la pileta.

Tabar afirmó que el costo total de la obra ascendió a 245.000 dólares y que fue abonado íntegramente en efectivo y sin factura.

De acuerdo con su declaración, el pago se realizó en dos etapas:

US$55.000 durante 2024.

US$190.000 a lo largo de 2025.

Además, indicó que mientras se desarrollaban las refacciones, Adorni y su familia alquilaron otra vivienda dentro del mismo country, lo que habría representado un gasto adicional de unos 13.000 dólares.

Elementos incorporados a la investigación

El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó información sobre las personas que participaron de los trabajos, incluyendo albañiles, plomeros y electricistas.

La documentación y los datos aportados serán analizados por la fiscalía para verificar la trazabilidad de los pagos, el origen de los fondos utilizados para la obra y la consistencia de la información declarada en el marco de la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete.

Por el momento, la investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y las autoridades judiciales buscan determinar si existe correspondencia entre los gastos declarados, los ingresos registrados y las explicaciones brindadas por el funcionario.