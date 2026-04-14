Obras en la guardia del hospital Zatti de Viedma: qué mejoras se hacen y cómo cambia la atención a pacientes

El hospital Artémides Zatti de Viedma inició una serie de obras para renovar completamente la sala de espera del servicio de guardia, con el objetivo de mejorar la atención a pacientes y optimizar el funcionamiento del área de emergencias.

Los trabajos contemplan arreglos generales en el espacio y la incorporación de pantallas informativas que permitirán ordenar y agilizar la atención, brindando mayor claridad a quienes concurren al hospital de la capital provincial.

Hospital Zatti de Viedma: reformas que mejoran la atención y la experiencia de los pacientes

Según informaron, mientras se desarrollan las tareas, la guardia continuará funcionando en el mismo sector, aunque con un acceso transitorio. La directora del nosocomio, Laura Guttmann, explicó que el ingreso se realizará por la puerta principal que conduce al hall central sobre calle Rivadavia, donde se dispuso una ventanilla con la cartelería correspondiente para orientar a los pacientes.

Además, se aclaró que el sector destinado a la llegada de ambulancias mantendrá su funcionamiento habitual.

Las intervenciones se llevan adelante de manera conjunta entre los Ministerios de Salud, de Modernización y la empresa rionegrina ALTEC.

«El sector de sala de espera del servicio de emergencia ya entró en obras, con una remodelación en el sector y en la sala donde se hacen el triage administrativo y de enfermería» aseguró Guttmann y detalló que «se realizarán obras de mejoras en pisos, paredes e iluminación. Además se colocarán pantallas informativas para fortalecer la atención».

Un sistema que prioriza la urgencia y suma previsibilidad

Uno de los puntos centrales de la obra es la incorporación de un sistema de pantallas que permitirá a los pacientes conocer el estado de su atención.

En este sentido, Guttmann afirmó que el sistema de pantallas permitirá reflejar «la información del paciente y la correspondiente asignación de su turno para el servicio de emergencia; recordando que este es un servicio que no atiende por orden de llegada, sino por gravedad del cuadro que determina el triage. Esto permitirá dar previsibilidad porque le permite al paciente saber qué turno tiene cuál será el horario aproximado de atención».

Finalmente, la Directora explicó que las mejoras también alcanzarán a los sectores de trabajo del hospital: «Estas mejoras están destinadas al sector administrativo que realiza el registro del paciente cuando llega a la guardia, como también para el triage de enfermería, fortaleciendo la atención de manera integral».