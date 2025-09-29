El Gobierno de Javier Milei reunió este lunes al Consejo de Mayo y tuvo como foco la reforma tributaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó este lunes por la mañana una nueva reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada con invitados especiales en la nómina y con la intención de avanzar en el diseño de la reforma tributaria. Se trata de uno de los 10 puntos incluidos en el Pacto de Mayo firmado en Tucumán en julio del año pasado. El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con algunas iniciativas en la segunda parte de su mandato.

Quiénes asistieron a la reunión del Consejo de Mayo este lunes

Según informó Noticias Argentinas, además de Francos, estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y como interlocutor de las provincias asistió el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. También concurrieron la senadora Carolina Losada y el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. Por su parte, por las organizaciones sindicales de tercer grado fue el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini. También integró la mesa la secretaría técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez.

A los seis representantes fijos se sumaron hoy los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo), y los legisladores Luciano Laspina, diputado nacional e integrante del equipo económico del PRO y Martín Kerchner Tomba, senador provincial y contador. Otro de los nombres fueron el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.

Estas reuniones del Consejo de Mayo aspiran a trabajar en un informe final que se presentará durante el mes de diciembre en el Congreso Nacional. En los anteriores encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación. La de este lunes iba hacerse alrededor del 20 de septiembre, pero se postergó para hoy por el viaje del presidente en Estados Unidos.

Según indicó Infobae, la intención del Gobierno nacional es reducir un número importante de tributos y concentrarlos en unos pocos con el fin de alentar al cese de la evasión impositiva.

La reforma tributaria incluida en el Pacto de Mayo

En el Pacto de Mayo que firmó el Gobierno nacional junto a los gobernadores se enumeraron diez cláusulas. Entre ellas, una «reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio».

Las otras reformas que se mencionaron en el acuerdo fueron la laboral, promoviendo «el trabajo formal», y una previsional que «dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron».

Qué dijo Javier Milei sobre las reformas, entre ellas la tributaria

Días atrás, el presidente Javier Milei se refirió a esas reformas en una nota con el economista Niall Ferguson. «Nuestro objetivo es convertirnos en el país más libre del mundo, y las reformas de segunda generación son la fiscal, laboral y una mayor apertura al mundo en términos de comercio”, sostuvo el mandatario argentino.

Y agregó: «Aquí la secuencia también es muy importante. En primer lugar, reduciré los impuestos, ya que eso nos hará más competitivos y fomentará el crecimiento. Luego, haré que el mercado laboral sea más competitivo en consonancia con la reforma fiscal, lo que permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo con mejores salarios, lo que a su vez me permitirá abrir la economía sin generar desempleo”.