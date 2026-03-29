Los temas que se vienen en la campaña electoral de Río Negro

La carrera hacia la gobernación está lanzada con definiciones claras, como las de Aníbal Tortoriello tras ganar las elecciones de diputados nacionales en Río Negro. También está claro que Alberto Weretilneck será el candidato del oficialismo y que María Emilia Soria es la principal postulante por el lado del peronismo.

Ese escenario de tres vías, en el caso del sector alineado con el presidente Javier Milei —que en octubre pasado se compuso por LLA versión local, Primero Río Negro de Tortoriello y el sector de Republicanos Unidos—, está condicionado por dos factores.

Una causa judicial incómoda

La causa Techo Digno ha involucrado en los últimos años a una serie de intendentes, funcionarios municipales y empresarios de la construcción que recibieron fondos de Nación para construir viviendas. Tortoriello y su antecesor, Abel Baratti, recurrieron al Tribunal de Impugnación de Río Negro en contra del rechazo a su pedido de prescripción de la causa que definió la jueza Alejandra Berenguer y ratificó el juez del Foro de la Cuarta Circunscripción, Marcelo Gómez.

La causa incomoda al exintendente cipoleño en su búsqueda de la gobernación. Actualmente, el proceso se encuentra en la instancia de control de acusación, pero las defensas han presentado innumerables recursos para dilatar la llegada a juicio. Esta próxima etapa tendrá otro rebote mediático y exigiría el desafuero del ahora diputado nacional.

Diciembre, mes clave para los partidarios de Milei en Río Negro

Diciembre aparece como el mes marcado en el calendario de la Casa Rosada para definir cómo será el espacio que competirá con Weretilneck y Soria en 2027. El senador Enzo Fullone sigue reconstruyendo el partido a nivel provincial al margen de la diputada Lorena Villaverde, que ahora centra su actividad en sus apariciones en la Cámara Baja. El senador libertario dice que su principal tarea es sumar cuadros técnicos y afiliados de cara a la próxima elección, pero también mira de reojo a la Casa Rosada y afila sus vínculos gracias a su presencia constante en Buenos Aires.

En una elección por la gobernación que se anticipa reñida, los votos de Tortoriello e incluso el 4% que obtuvo el PRO de Juan Martin en octubre no son para desdeñar. La posibilidad de revalidar la alianza de las legislativas es una opción clara, pero diciembre será el momento de las definiciones.

Weretilneck volvió de Estados Unidos, donde mostró el potencial energético de Río Negro junto a su aliado estratégico, Rolando Figueroa. Juntos “vendieron” Vaca Muerta y los proyectos para exportar su producción a través de las costas rionegrinas. El futuro es promisorio, remarcó, y es claro que la provincia tendrá un rol clave en el futuro económico del país.

Primero Unter, ahora Salud

Sin embargo, a la par que bajó la tensión con el gremio educativo Unter —que busca cómo canalizar su reclamo salarial sin medidas de acción directa—, crece el descontento en el sector de la salud, donde renunció el segundo del área, Sergio Wisky en las últimas horas, y con crisis en las direcciones de los principales centros asistenciales, a excepción de Roca.

Justamente en esta última ciudad, esta semana se llevó a cabo la primera reunión entre la intendenta Soria y el nuevo jefe del distrito Río Negro, Nisim Tasat, para abordar el complejo paso de la vía por Roca. Habrá más reuniones y primó el hermetismo.

El estado de las rutas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Las malas condiciones de las rutas 22 y 151 ya fueron eje de la campaña electoral de 2025 y es un tópico que explotó el Gobierno provincial ante el recorte presupuestario de Vialidad Nacional.

En este escenario, en 2026 se podría producir un hecho clave: que ambas trazas nacionales, fundamentales para la industria petrolera y la producción, entren en el plan de concesiones del Gobierno Nacional. En los escritorios de Vialidad Nacional en Buenos Aires ya se trabaja en esta iniciativa. Representaría un cambio relevante después de años de desidia.