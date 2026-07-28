Versiones cruzadas entre el gobierno de Javier Milei y la UBA por la cantidad de extranjeros en las universidades

El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a desatar una polémica en su clásica conferencia de prensa de los miércoles. En su defensa a la Ley de Tierras de Javier Milei que permite vender sin límites a extranjeros, el funcionario cuestionó la cantidad de estudiantes radicados en las universidades nacionales. Incluso, aseguró que en la facultad de medicina de la UBA la cifra escala al 40%. Qué dijeron las autoridades universitarias.

«Nosotros entendemos que los extranjeros que quieran trabajar suelo argentino son bienvenidos y es el espíritu de nuestra Constitución planteado por Juan Bautista Alberdi en nuestras bases», indicó el funcionario oriundo de La Pampa. Posteriormente, añadió que «esto no quita que un alto porcentaje de nuestros estudiantes son extranjeros: hasta un 40%, prácticamente. Y eso genera un costo«.

Periodistas en la sala de prensa acotaron que el dato no era exacto y Ravier contestó que es la información que tenía disponible. «Si es falso, lo revisamos», sentenció y aseguró que la información fue obtenida mediante la Universidad de Buenos Aires.

«Estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países de origen», mencionó y dijo que desde el Gobierno ponen recursos para residentes y ciudadanos argentinos.

«Se está planteando esta situación de reconsiderar si vamos a seguir financiando. En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales -que son autónomas- puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata tampoco de imponerles», concluyó.

Después, a través de sus redes sociales, Ravier ratificó la cifra: «El 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros». Además, acotó que estos estudiantes «disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos».

A esto, añadió que en la facultad de medicina de la Universidad Nacional de La Plata el porcentaje se eleva al 51%. Sin embargo, aclaró que los datos no fueron aportados por las casas de estudios, sino por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

En este marco, el funcionario a cargo del área, Alejandro Álvarez, dijo en su cuenta de X que «el verdadero problema que tenemos con los estudiantes extranjeros es con aquellos que mienten para aprovecharse de nuestras leyes».

El subsecretario denunció que hay estudiantes que «dicen que van a tener una residencia permanente en el país», pero en realidad «solo tienen la intención de robarse una carrera universitaria».

La UBA contradijo la versión del Gobierno: «Representan tan solo el 2,5%»

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, también se refirió a la controversia a través de sus redes sociales y publicó un descargo «ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial» con respecto a la cantidad de estudiantes extranjeros.

Según sus datos, en 2026, de los 70 mil ingresantes que hubo en la UBA, «los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan tan solo el 2,5%. Y en la Facultad de Medicina, apenas el 6,1%«.

Yacobitti detalló que las carreras con las cifras más altas son Odontología con el 4,1% e Ingenería con el 2,7%. «En el resto de las facultades el porcentaje es incluso menor al 2%», concluyó.

A nivel nacional, según reportó el sitio Chequeado a fines de mayo cuando el Gobierno había vuelto a cuestionar la cantidad de extranjeros en marco de la cuarta marcha nacional universitaria, el porcentaje representa el 4,2% de todos los estudiantes del país, escalando al 9,9% en posgrados.

Asimismo, en la misma nota elaborada con un relevamiento del año 2024, el porcentaje de estudiantes extranjeros en la facultad de medicina en la UBA era del 28,1%: por encima de los datos que indican desde la UBA actualmente, pero sumente inferior al casi 40% que reporta la gestión libertaria desde que asumió.

Qué necesita un extranjero para estudiar en una universidad en Argentina

Según consta en la Facultad de Medicina de la UBA -la cual está en el centro del debate-, los extranjeros que pueden estudiar en la Argentina tienen dos alternativas para lograr inscribirse.

Obtener la residencia permanente en el país y tener DNI argentino.



Obtener la residencia temporaria e ingresar al país para realizar estudios regulares en la universidad con autorización para permanecer en el territorio nacional dos años prorrogables con las debidas renovaciones.



Además de presentar el DNI, precisarán validar sus estudios de nivel medio en el extranjero.

En contacto con Chequeado, Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, cuestionó en su momento al Gobierno por el mensaje de que los extranjeros estudian gratis gracias a los impuestos argentinos.

“Ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”, remarcó.