Pararon la obra de la Ciudad Judicial de Cipolletti por el despido de seis obreros

Desde esta mañana el gremio Uocra (Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina) lleva adelante un paro en las inmediaciones de la obra en construcción de la Ciudad Judicial en Cipolletti. El motivo de la retención de tareas es el despido de varios trabajadores de la obra.

Luis Silva, delegado de Uocra, explicó la situación del paro. “La empresa despidió a seis compañeros de la bolsa de trabajo, sin aviso. Desde el gremio pedimos que no despidan a la gente de Cipolletti” expresó.

Los trabajadores de la obra llevan más de un año y medio trabajando en el lugar. Según relataron esta mañana el personal de seguridad no los dejó entrar por estar despedidos. “Paramos la obra hasta que los compañeros sean reincorporados. Vamos a estar cumpliendo horario hasta las 16 y mañana nos reunimos con el ministerio de trabajo por este reclamo” explicó el gremio.

Qué dijo el Poder Judicial sobre el paro

En enero del 2021 comenzó la construcción de la Ciudad Judicial en Cipolletti. El Poder Judicial adjudicó la obra a la unión transitoria de empresas Dinale-Pecam, por ende no tiene relación directa con los obreros de la construcción.

Extraoficialmente se informó que la obra está parada por una restricción de tareas de la Uocra que respondería al despido, en el día de ayer 31 de enero de seis operarios. Se trata, por lo que se informó en el predio, de gente que ya no hacía aportes a la obra e incluso fue advertida en algunas oportunidades por su falta de colaboración en determinadas tareas.

En función del avance de la obra, que ronda el 60%, se ingresó en una etapa mucho más técnica. Mampostería, perfilería, instalaciones de redes y servicios. En consecuencia, se requiere personal mucho más especializado para llevar adelante esas tareas.

La desafectación de los operarios puede tener que ver con la dinámica de las tareas que se van finalizando, ya que ello va generando la necesidad de contar con operarios con otro tipo de destrezas para las nuevas tareas que se inician en esta etapa.

La empresa a cargo de la construcción debe pagar una multa millonaria

El Poder Judicial multó por dos millones de pesos a las empresas que están construyendo la Ciudad Judicial de Cipolletti el año pasado. Se trató del segundo apercibimiento económico que recibió Dinale y Pecam por los retrasos en la obra y la falta de ajuste en los planes de trabajo. La inauguración estaba prevista para julio de este año, pero la construcción se demoró.

««»La empresa viene con un ritmo bastante lento que nos preocupa y estamos trabajando para que no se caiga. Ellos nos dicen que van a mantener el contrato, le creemos, pero necesitamos que lo demuestren. No queremos una rescisión del contrato, pero no será a cualquier costo«»«, advirtieron desde el área de Arquitectura Judicial en ese momento.

La Ciudad Judicial de Cipolletti es la obra más importante que tiene la provincia hoy en ejecución. El predio se encuentra sobre Naciones Unidas, entre Teniente Ibáñez, Puerto Rico y Pastor Bowdler. El municipio cedió ese terreno al gobierno provincial para la construcción del imponente edificio que tendrá más de 11.000 metros cuadrados.