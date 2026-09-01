Pablo Quirno respondió a los dichos de Donald Trump sobre Malvinas: «Es una obligación mantener vivo el reclamo sobre la soberanía»

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Pablo Quirno, se pronunció sobre las recientes manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Durante su participación en un programa informativo, el funcionario reafirmó el compromiso del Gobierno argentino con la soberanía del territorio: “No podemos depender de nadie, tenemos que hacer los deberes» declaró.

Pablo Quirno le respondió a Donald Trump sobre su reconocimiento a la soberanía de Malvinas

Frente a la postura manifestada por el mandatario norteamericano sobre la posibilidad de revisar su posición respecto al conflicto, el canciller remarcó la importancia de mantener una diplomacia activa e independiente para fortalecer la posición argentina en los foros internacionales.

En el transcurso del encuentro, Quirno enfatizó que la soberanía sobre las islas constituye una obligación nacional y una causa central para el país: “El tema es muy claro, las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”

El titular de la cartera exterior sostuvo que el país debe impulsar acciones diplomáticas más concretas frente a la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido. En este sentido, remarcó que los recursos situados en la zona disputada pertenecen a la Argentina y que el Gobierno trabaja para disponer de mejores herramientas de defensa y negociación en el plano diplomático.

Respecto a la estrategia internacional, Quirno señaló que el reclamo debe basarse en el esfuerzo propio y en el cumplimiento de los compromisos internos, sin depender de factores externos ni de giros en la política de otros países. Explicó que la solución del diferendo requiere consolidar el respaldo multilateral mientras se fortalece la gestión y la presencia institucional del país en el exterior.

La influencia de Argentina al mundo para proyectos internacionales

En materia de política económica y comercio exterior, el funcionario destacó los avances registrados en el proceso de estabilización macroeconómica y la desregulación de mercados. Detalló que la apertura comercial y la búsqueda de nuevos acuerdos bilaterales, como las negociaciones en curso con Canadá, buscan posicionar al país como un proveedor confiable de alimentos y recursos naturales.

Durante la entrevista, el ministro también abordó el impacto que la proyección internacional de figuras argentinas, como el presidente Javier Milei y el futbolista Lionel Messi, genera en la percepción global del país. Según sus declaraciones, esta visibilidad internacional ha despertado un renovado interés de inversores y actores económicos por conocer las oportunidades que ofrece Argentina.

«Todos los pasos que estamos tomando son para no volver atrás. A partir de ahí es donde se consolida la confianza. Lo que queda del cepo es muy poquito y son decisiones del Banco Central” declaró Quirno en el programa.

Sobre los controles de cambio y la flexibilización de divisas, el canciller afirmó que las medidas vigentes forman parte de un esquema diseñado por el Banco Central para evitar retrocesos y brindar previsibilidad. Añadió que la consolidación del marco normativo y el respeto a la propiedad privada resultan fundamentales para restaurar la seguridad jurídica frente a los mercados internacionales.

Los planes del Gobierno para avanzar en el comercio internacional

El diplomático concluyó su intervención subrayando que el ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica constituyen la base para atraer inversiones extranjeras duraderas. De esta forma, el Gobierno busca afianzar su inserción en el comercio internacional y sostener en paralelo la agenda diplomática por el reclamo de la soberanía en el Atlántico Sur.

Al evaluar los efectos del plan económico en la sociedad, el funcionario reconoció las dificultades del proceso de transición, sosteniendo que la estabilidad alcanzada permite construir un escenario superior al de períodos anteriores. Asimismo, adelantó que la estrategia oficial contempla continuar con la reducción gradual de impuestos para incentivar la actividad productiva.

Con información de Infobae.