Pablo Quirno se reunió con María Corina Machado: analizaron la transición en Venezuela y el «rescate» de los asilados

El canciller argentino, Pablo Quirno, concretó este jueves una reunión de alto perfil diplomático en Washington con María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. El encuentro, del que también participó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, sirvió para analizar la nueva etapa política que atraviesa el país caribeño.

Machado, quien reside actualmente en la capital estadounidense tras los convulsionados eventos que derivaron en la salida del poder de Nicolás Maduro, destacó el rol de la Argentina como un aliado estratégico para la recuperación institucional de Venezuela.

Según trascendió, el eje central de la charla fue «la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de seguridad y estabilidad en la región», un proceso que el gobierno de Javier Milei sigue con atención prioritaria.

Agradecimiento por los asilados

Uno de los momentos más emotivos de la reunión giró en torno al agradecimiento expreso de Machado hacia la Casa Rosada por el manejo de la crisis diplomática en la embajada argentina en Caracas.

A través de su cuenta oficial de X, la ingeniera destacó su «agradecimiento por el apoyo a la causa democrática venezolana del presidente Javier Milei» y, fundamentalmente, «por haber protegido a los asilados de nuestro equipo en su embajada en Caracas durante catorce meses, hasta que fueron rescatados». Cabe recordar que seis colaboradores estrechos de Vente Venezuela vivieron bajo asedio en la sede diplomática argentina antes de lograr su salida.

🇻🇪🇦🇷@MariaCorinaYA sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, @pabloquirno, y el embajador de ese país en DC, @alejandrito, para abordar la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de… pic.twitter.com/t4d3CqwZxI — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) February 5, 2026

Presos políticos, el tema pendiente

La agenda de trabajo entre Quirno y Machado incluyó también un reclamo que se mantiene vigente a pesar del cambio de escenario: la liberación de los presos políticos.

Ambos representantes coincidieron en la urgencia de resolver la situación de los ciudadanos venezolanos y extranjeros que «permanecen secuestrados» tras años de persecución del régimen anterior. Si bien no se comunicaron resoluciones conjuntas inmediatas, el encuentro ratifica la sintonía total entre la administración libertaria y el liderazgo de Machado en esta nueva fase de reconstrucción democrática.