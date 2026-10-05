Pablo Quirno tras el triunfo de Bolsonaro en las elecciones de Brasil: «Todos los candidatos apoyados por Milei ganaron»

El canciller Pablo Quirno se refirió al triunfo de Flávio Bolsonaro en los comicios generales de Brasil y resaltó el respaldo otorgado por Javier Milei al referente del Partido Liberal. Asimismo, el funcionario planteó que, dada la ventaja obtenida por el dirigente brasileño y la contundencia de su representación legislativa, la contienda podría resolverse sin necesidad de un balotaje.

Pablo Quirno sobre las elecciones en Brasil

El senador y candidato del PL encabezó el escrutinio en Brasil con el 47,12% de los votos, superando al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 45,05%. Las cifras no alcanzan para definir la elección en primera vuelta, ya que se exige más del 50% de los sufragios, por lo que habrá balotaje.

En este sentido, el canciller argentino en diálogo con LN+, al hacer un balance de los comicios regionales de los últimos diez meses, afirmó: «Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones: Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica y esta noche Brasil».

Quirno centró su análisis en el armado del Congreso brasileño y, según planteó, una mayoría para Bolsonaro en ambas cámaras -de Diputados y de Senadores- dificultaría revertir el resultado electoral.

El canciller atribuyó el desempeño de los candidatos respaldados por Javier Milei a un cambio en las preferencias políticas de las sociedades de la región. En esta línea, sostuvo: «Las sociedades están abrazando las ideas de cambio, las ideas de libertad, porque se han dado cuenta de que los populismos y el socialismo no llevan básicamente a ningún lado».

Asimismo afirmó que el presidente argentino apoyó a Flávio Bolsonaro dos meses antes de la elección, aún cuando las encuestas lo ubicaban en desventaja. También reveló que el Gobierno mantuvo conversaciones durante la jornada tanto con el comité de campaña como con Flávio y Eduardo Bolsonaro.

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que una victoria de Bolsonaro desviara inversiones hacia Brasil, Quirno fue contundente y se encargó de rechazar la hipótesis. «Argentina, a través de sus ideas de cambio, ideas de libertad, está siendo el centro del mundo en cuanto a las inversiones que están viniendo», lanzó.

Por otra parte, el canciller consideró que un Brasil «en crecimiento» y ordenado bajo esas ideas fortalecería tanto al comercio como al Mercosur. Tras lo que mencionó a Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay como países alineados y sostuvo que la convergencia beneficiaría al crecimiento argentino.

En este punto es necesario recordar que la relación entre Argentina y Brasil atraviesa tensiones diplomáticas. Los vínculos quedaron reducidos tras el retiro del embajador brasileño Julio Bitelli del país, al menos hasta después de las elecciones.

Quirno atribuyó este escenario a una decisión del Gobierno de Lula Da Silva. «Nosotros seguimos manteniendo el deseo de tener relaciones diplomáticas normales y constructivas con Brasil», expresó.