Para el Gobierno la inflación superará el 2% en diciembre y volverá a bajar a partir de enero 

El Gobierno prevé inflación por encima del 2% en diciembre y apunta a quebrar ese piso en enero de 2026.

El Gobierno nacional espera que la inflación de diciembre se ubique nuevamente por encima del 2%, aunque confía en una desaceleración a partir de enero, cuando se conozca el primer dato completo de 2026. En la Casa Rosada manejan como escenario base que el índice del primer mes del año próximo muestre una leve baja respecto de noviembre y diciembre y “pueda quedar cerca de quebrar el piso del 2%”.

Se trata de una expectativa interna que, por ahora, no se traduce en una meta explícita, pero que forma parte de las proyecciones que circulan en los despachos oficiales de Balcarce 50. El último dato difundido por el INDEC indicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,5% en noviembre y acumuló una variación interanual de 31,4%.

Desde el Ejecutivo consideran que el registro de noviembre confirma que el proceso de desinflación se volvió más gradual durante el segundo semestre del año. En ese marco, ponen el foco en factores estacionales, como la mayor demanda de pesos en diciembre, que suele generar presiones transitorias sobre los precios. El objetivo oficial es perforar el 2% mensual antes del inicio del segundo trimestre de 2026.

Cambios en el esquema cambiario y reservas

En paralelo, el Banco Central anunció modificaciones en el esquema cambiario que comenzarán a regir desde enero. A partir de entonces, el piso y el techo de la banda de flotación del dólar se ajustarán mensualmente de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el INDEC, lo que implica un rezago de dos meses.

En el Gobierno explican que esta medida apunta a administrar la volatilidad del tipo de cambio sin desarmar el ancla monetaria ni generar un traslado a precios. El nuevo marco monetario se complementa con un programa de acumulación de reservas que prevé compras por hasta 10.000 millones de dólares en 2026, en un escenario base de re-monetización de la economía. Desde el BCRA señalaron que ese monto podría ampliarse hasta 17.000 millones de dólares si la demanda de dinero crece por encima de lo esperado.

Las proyecciones oficiales

El Presupuesto 2026 contempla una inflación interanual del 10,1% para diciembre del próximo año y un tipo de cambio oficial en torno a los $1.423. Desde el Ministerio de Economía aclaran que estas cifras funcionan como un “escenario de referencia” y no como un compromiso explícito de corto plazo.

En ese sentido, el presidente Javier Milei volvió a sostener públicamente que la inflación “va a arrancar en cero” entre junio y agosto de 2026. “La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”, afirmó en distintas entrevistas.

Ancla fiscal y agenda de reformas

El Gobierno busca reforzar además el ancla fiscal mediante decretos mensuales que permitan reasignar partidas, luego de la caída del capítulo once del Presupuesto, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Entre las prioridades de corto plazo, el Ejecutivo también mantiene en agenda el proyecto para promover el uso de los dólares “del colchón”, la reforma laboral, un recorte de al menos el 10% del empleo estatal y la profundización del plan de privatizaciones.