Para Lozano, JSRN “es un aliado del FdT” para explorar un frente en Río Negro

El presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano manifestó en Viedma que el Frente de Todos debe “recuperar su sentido” de origen y “su poder político” para avanzar en correcciones económicas. Su presente “sensación es agridulce” porque “no se está cumpliendo con cuestiones centrales” y pidió un debate interno para adoptar un “rumbo distinto” o “la discusión quedará para las PASO”.

Además, el economista potenció un entendimiento en Río Negro con JSRN, a partir de que “es un aliado” del FdT en Nación y eso “está funcionando”.

En la Provincia, Unidad Popular es presidida por el dirigente gremial de ATE, Rodolfo Aguiar, que acompañó a Lozano en sus actividades en la Capital provincial, concentradas hoy en un encuentro con el intendente Pedro Pesatti, también presidente de JSRN. Se extendió por casi tres horas y determinó que el economista -que es director del Banco Nación- no participara de la habilitación de las “primeras casas UP en Viedma.

En relación al 2023, Lozano manifestó que la “experiencia” de JSRN como “aliado del FdT está funcionando” entonces “nuestro planteo de un debate interno y la preocupación es compartirlo con los integrantes del Frente y los aliados. El diálogo también está con ellos, pero la perspectiva futura está abierta”.

Lozano agregó que “si queremos ir a fondo con el debate. No podemos darle la espalda frente a dos hechos muy complejos en el FdTi: la perdida de cinco millones de votantes y la ruptura orgánica porque el acuerdo con el FMI se aprobó con los votos del JxC. Esto obliga a una discusión a fondo del momento por transitar y, en eso, no hay exclusiones”.

Foto: Marcelo Ochoa.

En diálogo con periodistas, el dirigente de UP reivindicó su pertenencia al FdT, negó su salida ya que “somos fundadores”, pero reconoció una “sensación agridulce” por “cuestiones centrales que no se están cumpliendo, como recomponer las condiciones de vida. Hay 25 millones de argentinos que no llegan a fin de año” mientras hay “114 mil millonarios en dólares”, lo cual, “configuran un desigualdad y limitación para construir un proceso democrático a fondo”.

Señaló que el FdT “tiene que darse un debate interno para revisar el camino adoptado”. Enumeró tres críticas económicas: “no podemos pagar el trigo,el maíz, el petróleo, la soja y el gas con valores internacionales, hay que desvincularlos con los internos y, para eso, hay que aplicar retenciones”; y “los mercados en la Argentina son imperfectos porque pocos deciden entonces se debe garantizar la presencia del Estado con leyes (abastecimiento, góndolas, defensa de la competencia).

La tercera fue un reclamo para detener la inercia cuando la economía tiene una inflación del 70% y, para eso, hay que congelar tarifas, precios, tasas y mejorar el poder adquisitivo.

Estas acciones -agregó, requiere de “poder político y hay que reconstruirlo, a partir de reconvocar a las distintas fuerzas y recuperar la potencia política para poder modificar el rumbo. Recuperar el sentido del FdT, con un rumbo distinto o la discusión quedará para las PASO”.

En relación a la reunión con Pesatti, Lozano dijo que fue un encuentro “ameno” y contó que tiene contactos con el jefe comunal porque “el Banco Nación y las necesidades de la intendencia”. Dijo que existió coincidencias en la “preocupación por la inflación y en que se trata de un conflicto por el reparto de la riqueza”.

Por su parte, Aguiar destacó la presencia del presidente de la UP en la provincia ya que “permite evaluar criterios comunes para abordar las problemáticas específicas que hay en Río Negro”. «Es necesario seguir pensando en la construcción del país federal y hablar de las injusticias que nos tocan atravesar, las cuales son muy distintas a las que suceden en Buenos Aires, como los subsidios al transporte, el injusto régimen de coparticipación, el deterioro de las economías regionales o los conflictos territoriales”, detalló.