Para Tortoriello fue grato el voto a Milei y en contra de «la casta política»

El diputado nacional y presidente del PRO, Aníbal Tortoriello se sorprendió “gratamente” con el triunfo del libertario Javier Milei en las PASO del domingo pasado y entendió que se trata de un “total rechazo a la tradicional casta política”.

El resultado electoral, que en Río Negro concluyó con el triunfo de Milei con el 37%, fue -según Tortoriello- “un grito de libertad” y requiere “urgentemente un cambio”. Fue una “expresión mayoritaria” sobre que “no va más la impunidad en la casta política, no va más la corrupción en la función pública, no va más el discurso mentiroso o la manipulación”.

El dirigente del PRO participó y militó en la interna de Juntos por el Cambio en apoyo de Horacio Rodríguez Larreta en su candidatura a Presidente y, en Río Negro, en favor de la postulación de Roberto Brusa a la Cámara Baja. Estas propuestas fueron superadas por los votos de Patricia Bullrich y de Sergio Capozzi en la Provincia.

Tortoriello apoyó las candidaturas de Rodríguez Larreta y Roberto Brusa. Foto Gentileza

Simultáneamente, el presidente del bloque de JxC, Juan Martín prepara una reunión de la dirigencia para reagruparse y trabajar en forma conjunta. El legislador es uno de los vencededores por sus respaldos a Bullrich y de Capozzi. El lunes declaró que habría diálogo interno mientras pidió “madurez”, dijo que “no hay lugar para zonceras ni chiquilinadas” y remarcó que el resultado indicó que “nosotros liberemos este proceso que viene”.

Por su parte, en sus declaraciones, Tortoriello confirmó que trabajará por Bullrich, que es “gran argentina y política. Estamos respaldamos es todo un equipo de trabajo, un plan de gobierno y muchísima gente dentro de esta alianza preparada para gobernar”.

Anteriormente, el dirigente cipoleño insistió que “perdieron todos y la gente, realmente, fue muy clara. Fue realmente conmovedor y me sorprendió, gratamente, de que la gente dijo no queremos más corrupción, no queremos más mentiras, no queremos más hipócritas”.

Aludió a la condición ajena a la política de parte de Milei para identificarse y recordó sus inicios cuando participó en la elección por la intendencia de Cipolletti. “En pequeña escala me hizo rememorar cuando levanté la mano y quise ser intendente. No tenía ni idea de lo que era un partido político, simplemente quise ser un servidor público, y logre el 56% de los voto”.



En la entrevista con AM 740, Tortoriello explicó la reacción ciudadana frente a los “50 años de populismo y que “la gente identifica como un total fracaso”. Fue “un grito de libertad” y requiere “urgentemente un cambio”. Fue una “expresión mayoritaria y multitudinaria” sobre que “no va más la impunidad en la casta política, no va más la corrupción en la función pública, no va más el discurso mentiroso o la manipulación”.

Insistió que en su vida “nunca había visto que de manera sorpresiva el pueblo se expresara de una manera tan genuina”.