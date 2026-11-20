Gastón Calabró murió a los 47 años y su fallecimiento generó pesar en la comunidad política de Zapala. Fue un histórico referente del Frente Grande, candidato a intendente y se desempeñó como secretario de Gobierno municipal. También estuvo al frente de la delegación local del PAMI.

La noticia generó numerosas expresiones de dolor a través de las redes sociales. Dirigentes de distintos espacios políticos, funcionarios e instituciones de la ciudad compartieron mensajes para despedirlo y acompañar a sus familiares y seres queridos.

La sentida despedida a Gastón Calabró, referente del Frente Grande en Zapala

El intendente de Zapala Carlos Koopmann expresó esta mañana a través de las redes sociales: «Con profundo pesar, hoy despido a Gastón Calabró, un referente de nuestra comunidad, con el que tuvimos miradas distintas desde la política, pero siempre nos unió el amor por Zapala».

«Acompaño de corazón a su familia, a sus amigos y sus seres queridos, en este momento de dolor. Hasta siempre, Gastón», agregó el jefe comunal en su despedida.

Calabró fue un referente del Frente Grande. En Zapala fue candidato a intendente en 2019 y 2023.

También se expresó el dirigente Darío Martínez, quien lo recordó como un compañero de militancia y destacó su formación política y su compromiso con la provincia.

«Se fue un gran compañero, pero también un enorme cuadro político. Un hombre con una profunda formación, que conocía y quería a nuestra provincia y especialmente a su querida Zapala», escribió.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Todero compartió un mensaje de despedida en el que resaltó su trayectoria y calidad humana. «Con mucha tristeza despido al compañero Gaston Calabro. Un enorme cuadro político, con una profunda formación y sobre todo una persona íntegra, con un corazón enorme», expresó.

«Una gran pérdida para quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir la militancia. Mi abrazo más sincero a su familia, amigos y compañeros. Hasta siempre, querido Gastón», agregó.

El reconocimiento a Gastón Calabró también llegó desde otros espacios de Zapala

Otro de los mensajes fue publicado por Diego Villegas, dirigente de Primero Neuquén y quien lanzó su candidatura a intendente de Zapala para las elecciones municipales de 2027. «Hoy despedimos a Gaston Calabro, un dirigente que formó parte de la historia política de Zapala y que, desde su lugar, trabajó por nuestra comunidad», manifestó.

Villegas también destacó la importancia de reconocer las trayectorias de quienes participaron de la vida pública y envió sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del dirigente.

Desde el ámbito institucional, el Comité Zapala de la UCR publicó un comunicado para participar del fallecimiento de Calabró. En el mensaje destacaron que fue un dirigente comprometido con las instituciones democráticas y la participación ciudadana.

El comunicado recordó su paso por la Secretaría de Gobierno de Zapala entre 2012 y 2020, la delegación local del PAMI entre 2020 y 2024 y la Municipalidad de Mariano Moreno entre 2024 y 2026.

Además instituciones de la ciudad, como la Biblioteca Popular Elordi, también lo despidieron a través de sus redes sociales. En su publicación, la comisión directiva lo recordó como vecino y «socio protector» de la institución.

Desde la Cooperativa de Energía Eléctrica, Viviendas y Servicios Comunitarios de Zapala Ltda comunicaron que Calabró es velado este viernes en la Sala B ubicada en la calle Avellaneda 1295. La ceremonia de despedida se realizará a las 18.