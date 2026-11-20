Yanina Latorre volvió a sorprender con una confesión inesperada. Durante su participación en el streaming de MasterChef Celebrity, la conductora reveló que Mike Amigorena fue uno de sus grandes amores platónicos y no dudó en expresar públicamente su admiración por el actor, que actualmente participa del reality gastronómico de Telefe.

La revelación se produjo durante una conversación con Lizardo Ponce, mientras Yanina reemplazaba a su hija Lola Latorre en la transmisión del programa. En medio de los comentarios sobre el desempeño de los famosos en la cocina, la panelista dejó de lado las devoluciones gastronómicas y terminó contando un secreto de su vida sentimental.

Yanina Latorre reveló que estuvo enamorada de Mike Amigorena

Según publicó C5N, todo comenzó cuando Yanina observó a Mike Amigorena preparando uno de sus platos en MasterChef Celebrity y aprovechó para destacar tanto sus habilidades culinarias como su atractivo personal.

“Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo”, expresó sin vueltas.

Pero la confesión no terminó ahí. Ante la sorpresa de Lizardo Ponce, la conductora reconoció que su admiración por el actor viene de muchos años atrás.

“En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido”, aseguró.

De esta manera, Yanina dejó en claro que, aunque nunca tuvo un vínculo personal con el participante del reality, siempre sintió una especial atracción por él.

La propuesta de Yanina Latorre a Mike Amigorena: una cena y una copa de vino

Lejos de quedarse únicamente con la confesión, Yanina Latorre fue por más y contó cómo sería su encuentro ideal con Mike Amigorena.

La conductora reconoció que le gustaría compartir una cena con el actor y que fuera él quien se encargara de preparar el menú.

“Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo”, comentó, haciendo referencia al talento gastronómico que Amigorena demuestra en el programa.

Luego agregó otro detalle sobre ese encuentro imaginario: “Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él”.

Las declaraciones generaron sorpresa por la espontaneidad con la que Yanina habló de su admiración por el actor, sin ocultar que se trata de una fantasía que mantiene desde hace tiempo.

Mike Amigorena, el participante de MasterChef Celebrity que conquistó a Yanina Latorre

Mientras tanto, Mike Amigorena continúa mostrando sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity, el programa conducido por Wanda Nara.

El actor, reconocido por su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, se convirtió en uno de los participantes del certamen y enfrenta cada semana los desafíos del jurado.

Su creatividad en la cocina parece haber sido uno de los aspectos que más llamaron la atención de Yanina, quien no dudó en elogiarlo públicamente.

Por ahora, Mike Amigorena no respondió públicamente a la propuesta de la conductora, pero la confesión ya sumó un nuevo capítulo de repercusión alrededor del reality de Telefe.