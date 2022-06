Perczyk y Carreras participaron del homenaje de la UNRN a Juan Carlos del Bello

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) entregó este lunes el título de Doctor Honoris Causa Post Mortem al exrector Juan Carlos Del Bello en un acto emotivo en el que participó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y la gobernadora Arabela Carreras, junto al actual rector de la casa de altos estudios Anselmo Torres.

El otorgamiento del título Doctor Honoris Causa Post Mortem a Del Bello se propuso en mérito a su invaluable contribución académica, científica, en la gestión institucional, en la docencia, en la formación de personas.

Perczyk aseguró que el reconocimiento es “merecido y justo” no solo por las acciones que llevó adelante Del Bello en vida, sino además “por su pensamiento y su trayectoria”.

“Del Bello era un hombre que creía que la realidad se transformaba con política”, dijo y reconoció que “tenía una mirada del sistema universitario que no abunda, viendo a los pibes, a las pibas, a los que están adentro y los que están afuera, y él ponía a esa gente en las discusiones”.

Carreras, por su parte, valoró que “el ser político tiene un gran sentido cuando lo encarna una persona como Juan Carlos” y recordó los orígenes de la universidad que impulsó el exrector.

La gobernadora Arabela Carreras destacó la figura política de Juan Carlos Del Bello. Foto: Gobierno de Río Negro

Destacó la “fuerte entrada en los barrios” que logró la UNRN, de la mano de Del Bello y remarcó que “hay muchos proyectos en común donde la Universidad entra en el entramado de la sociedad, como por ejemplo el Instituto de Hidrógeno que logramos lanzar la semana pasada”.

El rector Anselmo Torres destacó el rol de político y académico de Juan Carlos Del Bello. “En el mundo de la política tuvo logros y reveses. Lo admirable en él fue que los logros no lo encumbraron y los reveses no lo sumieron en la desesperanza. Esa podría ser también la historia de la Universidad Nacional de Río Negro, un buen ejemplo de esta acción simbiótica entre la acción política y la acción académica, ya que no solo elaboró el proyecto de esta institución sino que además, junto con el senador Miguel Ángel Pichetto, hizo que ambas cámaras parlamentarias aprobara el proyecto, y que a finales del año 2007 se promulgara la ley», rememoró.

«Del Bello era un hombre de pasión; la pasión de poner absolutamente todo en el hacer; de discutir arduamente con quienes estábamos cerca de él para que también tuviéramos esa ‘garra’, ese espíritu de transformación. En definitiva fue esa pasión la que permitió construir una universidad en plenitud de apenas una década”, destacó Torres.

En el acto que se realizó en un salón de evento de Bariloche, asistieron el ministro de Educación de Río Negro, Pablo Nuñez, la senadora nacional Silvina García Larraburu, la diputada nacional Graciela Landriscini, en intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, entre otras autoridades.