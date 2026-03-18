Pichachén se transforma: cómo será el nuevo complejo que unirá Neuquén y Chile con aduana binacional

El nuevo complejo fronterizo que unirá a Neuquén y Biobío con aduana binacional

El paso fronterizo Pichachén se transforma. El cruce entre Neuquén y Chile se modernizará con la construcción de un nuevo complejo que requiso de una inversión que supera los 22.370 millones de pesos chilenos.

Las autoridades remarcaron que se trata de una transformación de la infraestructura de un paso que resulta clave tanto para el turismo como para el comercio y la integración regional.

Cómo será el nuevo complejo que unirá Neuquén y Chile con aduana binacional

El Gobierno chileno informó que la obra se desarrolla actualmente sobre la Ruta 45-Q y aseguraron que el complejo beneficiará directamente a casi 20 mil habitantes de la zona cordillerana. Además indicaron que tendrá un impacto indirecto en más de 1,5 millones de personas en toda la región del Biobío.

En cuanto a la estructura explicaron que el nuevo complejo fue diseñado para operar bajo la modalidad de «doble cabecera«.

El diseño contempla la construcción de tres edificios principales: uno para atención al público, otro para la habitabilidad del personal y un tercero para funciones de control y servicios.

Foto: Ministerio del Interior de Chile

La obra además incorporará sistemas autónomos de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía y climatización, contando con una precertificación en nivel sobresaliente de Edificación Sostenible.

Los edificios contarán con áreas de circulación y estacionamiento, abarcando una superficie cercana a los 3.500 metros.