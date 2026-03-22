Piden informes por construcciones ilegales en un lote municipal del cerro Otto, en Bariloche

Las construcciones denunciadas se edificaron en un lote municipal por encima de la cota 900, donde rige una prohibición de construir. Foto: archivo

La situación de construcciones privadas, con orden de demolición, en un predio municipal por encima de la cota 900 del cerro Otto vuelven al centro de la escena con un pedido de informes que se elevó al Ejecutivo desde el Concejo Deliberante de Bariloche.

La requisitoria firmada por la concejal Julieta Wallace (Incluyendo) refiere a las edificaciones que en 2022 se constataron a una altura de los 1.100 metros sobre el nivel del mar, en una zona calificada de riesgo y por fuera de lo permitido, pero que además se encontraban en un lote de dominio municipal.

En aquel año, durante la gestión anterior del intendente Gustavo Gennuso, la Municipalidad presentó una denuncia penal por usurpación que no prosperó, pero luego intervino el juez de Faltas Gustavo Contín que ordenó la demolición de las construcciones que no tenían autorización, bajo la advertencia que de no cumplir sería el personal municipal quien ejecute la destrucción de las edificaciones, pero nada ocurrió.

Wallace en su escrito presentado días atrás señala que se desconoce el estado de esa causa y advirtió que no solo las construcciones existentes en aquel momento continúan, sino que “siguen aumentando”. Advirtió el “peligro extremo” por un eventual derrumbe de la ladera del cerro.

Puntualmente la concejal pidió al intendente Walter Cortés que informe por qué no se ejecutó la orden de demolición de esas viviendas y conocer las acciones judiciales y administrativas realizadas para recuperar el inmueble que es del Estado.

En el pedido de informes, la edil anexó una copia de una publicación en internet en la que se ofrece a la venta un lote en esa zona de alta montaña y que sería el predio municipal.