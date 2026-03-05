Pogliano abrió sesiones en El Bolsón y convocó a sostener el diálogo político

Bruno Pogliano emitió su discurso en la apertura de sesiones de El Bolsón. Gentileza Municipalidad de El Bolsón.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, inauguró las sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante con un discurso en el que defendió la institucionalidad local, ratificó el rumbo de su gestión y convocó a sostener el «diálogo y la responsabilidad» política.

Pogliano destacó la calidad democrática del cuerpo legislativo y diferenció el clima de respeto institucional de otros ámbitos donde —según señaló— prevaleció la «confrontación y el agravio», como podría ser el ámbito nacional.

“En esta casa se sigue respirando el invalorable aire de la democracia”, afirmó en un guiño al cuerpo dominado por JSRN que preside Agustín Guasco, y tiene un bloque oficialista mayoritaria con Lucas Castillo, Natalia Karavassilis, Carlos Pérez y Laura Rojas; además de Rosa Monsalve (Nos Une) y Efraín Ranea (Cambia Río Negro).

El intendente convocó a sostener «la madurez política» anticipándose al proceso electoral del próximo año: “Tenemos que poder discutir El Bolsón que queremos y nos merecemos, con proyectos realizables y recursos genuinos”, alentó.

Según informó el municipio, el jefe comunal también planteó que el nuevo escenario económico obliga a fortalecer la integración regional y consolidar a la Comarca Andina como un destino turístico unificado. En ese marco, respaldó la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de impulsar una nueva matriz productiva para Río Negro, vinculada al desarrollo energético, y sostuvo que esa oportunidad debe traducirse en crecimiento para el turismo y la producción local.

Además destacó la creación de la Agencia de Turismo local –que conduce Adriana Del Agua- como herramienta clave de articulación público-privada; la política de prevención de incendios con fuerte inversión provincial y el avance de obras estructurales como el Plan Director de Cloacas, infraestructura vial y equipamiento municipal.

En otro tramo del mensaje, Pogliano reivindicó la capacidad organizativa del municipio, destacando la realización del Centenario y de la Fiesta Nacional del Lúpulo, que se cumplió a mediados de febrero como un evento autofinanciado y con superávit.

“Somos un equipo de hombres y mujeres que saben gestionar con experiencia, convicción y compromiso con el desarrollo de El Bolsón”, afirmó el jefe comunal.