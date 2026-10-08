Polémica: EE.UU. «condicionó» su apoyo a Chile en el Estrecho de Magallanes y Cancillería salió a cruzar al embajador

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, generó un fuerte malestar en el Palacio de la Moneda a raíz de unas recientes declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes. El diplomático supeditó el apoyo estadounidense la soberanía del paso marítimo a la predisposición del país sudamericano a trabajar en asuntos relevantes para los intereses estadounidenses. No obstante, tras la repercusión, que contó con la intervención del canciller chileno, el funcionario aseguró que sus dichos fueron tergiversados.

Durante su participación en el Día del Comercio Global 2026, Judd sostuvo: “Si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado y quieren un país que les ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces van a tener que trabajar en las cosas que también son importantes para nosotros”, según recopiló el medio local La Tercera.

Además, el embajador señaló que parte de su trabajo consiste en mantener al tanto a EE.UU. sobre la postura chilena y que a veces se mete en problemas porque en Washington le cuestionan por qué se pone siempre del lado de Chile.

La respuesta del gobierno chileno y el Senado

Las declaraciones del diplomático no pasaron desapercibidas y provocaron malestar en el gobierno chileno. El encargado de responder fue el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que su país no requiere de respaldo extranjero para defender la soberanía. “Nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía”, remarcó enfáticamente, y sentenció que el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno.

En tanto, el Senado de Chile emitió un comunicado en el que rechazó los dichos de Judd. El texto manifestó que el país no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender lo que le pertenece y que está respaldado por la historia, el ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional.

Asimismo, el escrito remarcó que la cooperación internacional es bienvenida frente a desafíos comunes, pero advirtió que no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía. Las relaciones bilaterales deben desarrollarse sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y la independencia de cada Estado.

La aclaración de Judd

Más tarde, Judd se pronunció sobre las repercusiones y afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto, agregando: “Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado”. El embajador negó haber condicionado en ningún momento la soberanía de Chile, agradeció al ministro de Defensa, Fernando Barros, y a quienes reconocieron su larga trayectoria de apoyo a la soberanía chilena. Finalmente, esclareció que su presentación ante la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) buscaba ser un respaldo firme y positivo a la relación bilateral y a la seguridad del hemisferio.

El entredicho ocurre en paralelo a otros focos de tensión regional, como el reciente cruce entre la Argentina y Chile luego de que el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, expresara en el programa de streaming La Fábrica del Podcast que el Estrecho de Magallanes es un punto donde la Argentina debe intentar mantener su soberanía. Tras una nota de protesta chilena, la Cancillería argentina ratificó su compromiso bilateral y la plena vigencia del Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Todo este escenario se desarrolla en un contexto donde Estados Unidos busca tener mayor posicionamiento e intervención comercial en la región. En paralelo, la Argentina elevó su reclamo por las Islas Malvinas y anunció que avanzará con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.