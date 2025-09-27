Preparan amparo colectivo contra el corte de las pensiones para discapacitados

La Defensoría Federal se encuentra en Río Dulce 840 de la ciudad de Neuquén (Oscar Livera)

Pablo Matkovich, defensor Público Federal de Neuquén, abordó la situación actual de las pensiones de discapacidad, un tema que adquirió relevancia en las últimas semanas.

Matkovich contó que las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad resultaron en la baja de prestaciones para un número significativo de beneficiarios.

“Identificamos alrededor de 180 casos en los que las pensiones fueron dadas de baja sin un proceso adecuado”, apuntó.

En declaraciones a radio UNCo CALF, expuso que desde agosto, la Defensoría trabaja en el análisis de cada caso particular, con el objetivo de restablecer los derechos de los afectados y brindar apoyo legal.

“Presentamos medidas cautelares para proteger a aquellos que fueron injustamente despojados de sus beneficios”, afirmó.

Además, Matkovich comentó que se presentó una nueva ley en el Congreso para regularizar estos procedimientos.

Sin embargo, resaltó que “a pesar de la aprobación, el Gobierno optó por suspender la ley a través de un decreto, lo que complica la situación”.

Esta decisión llevó a la Defensoría a considerar un amparo colectivo para cuestionar tanto la suspensión como la baja de pensiones.

Irregularidades en las auditorías

Hizo referencia a las irregularidades observadas en el proceso de auditoría. Mencionó que muchas de las personas afectadas recibieron notificaciones en domicilios incorrectos.

“Aquellos que no pudieron asistir a las auditorías, por diversas razones, como problemas de movilidad, pronto enfrentaron la pérdida de sus pensiones”, explicó.

El defensor subrayó la importancia de actuar rápidamente para evitar el impacto negativo de estas bajas en la vida de las familias.

“La situación exige una respuesta judicial, y trabajamos en formalizar el amparo lo más pronto posible”, afirmó.

Finalmente, Matkovich invitó a quienes se sientan afectados por las decisiones de la Agencia Nacional de Discapacidad a comunicarse con la Defensoría.

“Nuestro objetivo es asistir a todas las personas que vieron vulnerados sus derechos y ayudarles a recuperar sus pensiones”, concluyó.

La labor de la Defensoría en este contexto resalta la necesidad de mantener una vigilancia sobre los derechos de las personas con discapacidad, garantizando que sus necesidades y derechos no sean ignorados.

Sostuvo que la revisión de pensiones se hizo en forma irregular e indebida.

Agregó que, en medio de este proceso, el Congreso de la Nación sancionó una ley que saneaba estos procedimientos mal hechos de cómo se dieron las bajas, pero el Ejecutivo, a pesar de promulgar la ley “sacó un decreto inédito en toda la historia argentina suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad”.