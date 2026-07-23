Presentaron los refuerzos policiales en Bariloche: «Tenemos que mostrar que somos una ciudad segura»

La Policía de Río Negro tiene operativa una dotación de refuerzo de 120 agentes provenientes de distintos puntos de la Provincia, que este jueves fue presentada en el Centro Cívico con la premisa de garantizar una ciudad segura, principalmente de cara al turismo.

El gobernador Alberto Weretilneck junto al ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, acompañados por el intendente Walter Cortés encabezaron el acto oficial de presentación de los uniformados, quienes fueron destinados por la temporada invernal, hasta el mes de septiembre, a Bariloche, junto a otros 30 agentes que fueron derivados a El Bolsón.

«La prevención del delito y la seguridad es una manda constitucional«, dijo Weretilneck y remarcó que es una de las «principales responsabilidades» del Gobierno porque con el turismo también llegan personas interesadas en el delito.

El gobernador junto al ministro de Seguridad, Daniel Jara, y el intendente Walter Cortés en la presentación de refuerzos policiales en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El mandatario dijo que está en baja la cantidad de delitos aunque no dio cifras concretas y puso en valor que en el último tiempo «fueron expulsados» tres ciudadanos chilenos que participaron en hechos delictivos en Bariloche. También apuntó a quienes «llegan para delinquir» desde otras provincias, como el caso de uno de los imputados por el crimen de un comerciante ocurrido en mayo pasado.

Remarcó que Bariloche imprime un desafío especial a la fuerza de seguridad porque a la población estable se suman cada año 1,5 millones de turistas y que se debe velar por la seguridad para mantener la principal economía de la ciudad.

El turismo y el foco en la seguridad

El intendente Walter Cortés puso en valor el rol de la Policía: «Somos una ciudad turística y tenemos que mostrar siempre que somos una ciudad segura», alentó el jefe comunal que se definió como un «amigo» de la Policía «porque son los que nos cuidan».

El jefe de la fuerza, Daniel Bertazo, devolvió el guiño del intendente al valorar que «está ocupándose» de la prevención en la ciudad, en alusión a la decisión municipal de reforzar la subsecretaría de Seguridad Ciudadana y conformar una especie de «patrulla urbana» para aportar en materia de prevención.

La Policía de Río Negro presentó los refuerzos policiales del invierno en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El propio gobernador Weretilneck dijo más adelante a la prensa que está de acuerdo con la propuesta del intendente porque «es una institución más que va a estar trabajando en la prevención», aunque remarcó que la Constitución Provincial determina las facultades respecto a la materia de seguridad.

«La provincia no tiene la policía municipal como puede ser en la provincia de Buenos Aires, es un modelo de seguridad distinto, pero todo aquello que nos lleve a tener mayor estructura de prevención bienvenido sea», dijo Weretilneck y señaló que dialogó con el intendente respecto «de lo que la municipalidad aspira a tener con equipos en la ciudad que trabajen no solo en la protección civil, en la seguridad vial, el tema de lo que pasa con los vecinos, sino también algo desde el punto de pista que aborde todas las situaciones de emergencia que se dan en la ciudad».