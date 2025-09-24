Presupuesto y ayuda de Estados Unidos: la oposición marca la agenda en el Congreso y desafía a Caputo

La oposición en el Congreso se prepara para avanzar con un emplazamiento al Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, que lo obligue a dar explicaciones sobre dos temas estratégicos: el Presupuesto 2026 de Javier Milei y el acuerdo financiero con Estados Unidos anunciado recientemente. El emplazamiento se votaría el próximo miércoles.

La embestida de la oposición no se limita a la presencia de Caputo: el kirchnerismo y el resto de los bloques también piensan aprobar en el pleno un ambicioso listado de funcionarios a citar, e incluso las fechas del debate del Presupuesto en comisión, con reuniones dos veces por semana, de modo de terminar el período ordinario (que termina el 30 de noviembre) con, al menos, una media sanción de Diputados.

La estrategia de la oposición para tomar las riendas del debate transformó en inocua la reunión que llevó adelante este miércoles la Comisión de Presupuesto, donde el libertario José Luis Espert anunció que el tratamiento del proyecto comenzará el próximo miércoles a las 13 con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, como único invitado.

La elección de la fecha no fue azarosa: el oficialismo intentó neutralizar así la sesión que la oposición quiere pedir para el mismo miércoles con más temas incómodos para el Gobierno, como las interpelaciones a funcionarios por el escándalo de las coimas en discapacidad y la eventual moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La superposición “intencional” de debates fue advertida por Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien reclamó acelerar e intensificar el debate del Presupuesto para llegar a un dictamen la segunda semana de noviembre (hay tiempo hasta el 20 de ese mes). Hasta ahora, se desconoce si el Poder Ejecutivo extenderá las sesiones ordinarias o convocará a extraordinarias.

La decisión opositora de tomar la delantera en el tratamiento del Presupuesto tiene el objetivo de no repetir el desenlace del año pasado, cuando el Gobierno decidió no aceptar las modificaciones que reclamaban los gobernadores y la oposición parlamentaria, y abortó de manera abrupta las negociaciones, lo que llevó a Milei a una segunda prórroga de la ley.

Caputo, bajo presión: la oposición acelera el debate y exige explicaciones en el Congreso

El kirchnerismo fue el primero en insistir con la presencia del titular del Palacio de Hacienda. “No se puede dar un debate real del Presupuesto si el ministro de Economía no es la primera persona que viene a hablar. Se tiene que dejar de esconder. No importa si tiene fobia a ciertas reuniones o inseguridades personales: cuando uno tiene tamaña responsabilidad, tiene que dar respuesta y estar a disposición de uno de los poderes del Estado”, enfatizó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

Massot se sumó al planteo. “La estrategia cambiaria del gobierno actual suscita más preguntas que respuestas. Por lo menos para muchos, es el principal motivo de recesión de la actividad”, apuntó el diputado, y agregó que “es difícil encontrar un funcionario dentro del Ministerio de Economía” que pueda saldar las inquietudes de la oposición como Caputo.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Foto: gentileza NA.

Aunque Caputo figura al tope de los requerimientos, Martínez también dijo que, “de mínima”, deben asistir todos los ministros del Poder Ejecutivo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios que administran partidas sensibles, como el interventor de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), Alejandro Vilches.

Massot también sugirió incorporar a la lista a los gobernadores (o ministros provinciales) para evaluar “mecanismos alternativos para financiar obra pública, como los avales de deuda”; y a rectores universitarios, para saldar el conflicto por el ajuste retroactivo de las partidas. En ese punto, la oposición está cerca de rechazar el veto presidencial el próximo jueves en el Senado.

Estados Unidos respaldó a la Argentina con un acuerdo económico

La oposición también exige que Caputo se presente en el Congreso para explicar el “combo” de ayuda económica acordado con el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que consta de tres “patas”: un swap por USD 20.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central, un posible crédito “stand by”, y la eventual compra de bonos argentinos en dólares.

“Es fundamental que todo lo que se está negociando con el Tesoro pase por el Congreso argentino. No se le puede dar la espalda al Congreso cuando estamos hablando de semejante operación, que puede condicionar por muchas décadas los alineamientos internacionales y el futuro económico de nuestro país”, remarcó Martínez.

En ese sentido, el diputado Máximo Kirchner presentó este martes un proyecto para que “cualquier acuerdo” (sin distinción) alcanzado con Estados Unidos deba pasar por el Congreso, “con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.

Si no se cumple con esta obligación, Máximo propone declarar los acuerdos como “nulos de nulidad absoluta e insanable”. De esa manera, busca sentar una posición política: la de reafirmar que un eventual gobierno de ese signo político a partir de 2027 desconocerá cualquier deuda tomada sin esos requisitos.

Massot, por su parte, reclamó que Caputo aclare “si este salvataje va a ser utilizado para procastinar todavía más la salida de un régimen cambiario que está agotado, o si va a ser usado como un punto de inflexión donde el Gobierno utilice esa asistencia financiera para financiar una transición que no tenga un descalce repentino en el sistema de cambio, y avanzar a un régimen que refleje un tipo de cambio real que empiece a acumular reservas”.