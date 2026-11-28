Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, Juana Viale volverá a ponerse al frente de La noche de Mirtha este sábado 28 de noviembre.

La producción del histórico programa de El Trece confirmó quiénes serán los invitados de una nueva edición que tendrá al teatro, el cine y la televisión entre sus principales protagonistas.

Quiénes son los invitados de La noche de Mirtha de este sábado 28 de noviembre

Juana Viale recibirá a cuatro figuras del entretenimiento argentino:

Luciano Cáceres: el actor atraviesa un intenso presente profesional con sus espectáculos teatrales Muerde y Paraíso. Además, forma parte del elenco de la película Carne.

el actor atraviesa un intenso presente profesional con sus espectáculos teatrales Muerde y Paraíso. Además, forma parte del elenco de la película Carne. Brenda Gandini: la actriz y modelo se sumará a la tradicional cena.

la actriz y modelo se sumará a la tradicional cena. Matías Alé: actualmente conduce un ciclo matutino en Net TV y se prepara para el estreno de Maltratada, previsto para el 3 de diciembre.

actualmente conduce un ciclo matutino en Net TV y se prepara para el estreno de Maltratada, previsto para el 3 de diciembre. Flavia Palmiero: conduce Nuevo Día en Ciudad Magazine y participó en Funeral y medio, la película que reúne a Guillermo Francella y Adrián Suar.

A qué hora empieza La noche de Mirtha este sábado

El programa se emitirá este sábado 28 de noviembre, a partir de las 22.30, por la pantalla de El Trece.

Juana Viale continuará reemplazando a su abuela, quien permanece alejada de la televisión mientras se recupera de los problemas de salud que motivaron su internación.

Por el momento, no se anunció una fecha concreta para el regreso de Mirtha Legrand a la conducción de su histórico programa.