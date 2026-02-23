Privatización de rutas nacionales: el Gobierno llamó a una nueva licitación para cubrir más de 3.900 Km

El Gobierno nacional oficializó este lunes 23 de febrero la convocatoria a una nueva licitación pública nacional e internacional para continuar con la privatización de tramos de las rutas nacionales argentinas.

Esta decisión quedó formalizada en la Resolución 174/2026 del Boletín Oficial, la cual abre un proceso competitivo para que operadores privados puedan hacerse cargo de la gestión de sectores de la red vial federal.

La medida se enmarca en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), un plan que busca transferir al sector privado la construcción, explotación, administración y mantenimiento de varias rutas de todo el país. Esta fase contempla ocho tramos estratégicos que contribuyen a fortalecer la conectividad entre diversas regiones de Argentina.

Entre las rutas incluidas en este proceso están tramos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105.

A su vez se detallan vías como las A-012, A-016 y 1V-66, que atraviesan múltiples provincias del territorio nacional.

Trabajos sobre la Ruta 40. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

La licitación no solo abarca la concesión tradicional, sino también la construcción de obras, la ampliación y reparación de tramos, el mantenimiento y la prestación de servicios al usuario, incluyendo el cobro de peajes como parte del nuevo esquema de gestión privada.

Los plazos de licitación para privados

Según lo dispuesto, los interesados podrán consultar la documentación completa del proceso a través de la plataforma Contrat.AR. El plazo para consultas es hasta el 4 de mayo de 2026, mientras que la presentación de ofertas tiene como fecha límite el 18 de junio al mediodía.

Esta iniciativa forma parte del plan más amplio del Gobierno para sustituir el esquema vial anterior, que funcionaba con subsidios y gestión estatal, por uno basado en la inversión privada, lo cual, según los funcionarios oficiales, permitiría mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad de los corredores viales.

La resolución publicada también fija que el llamado a licitación deberá estar accesible durante siete días en el sitio oficial del Ministerio de Economía y, de forma adicional, por tres días en el portal internacional DGMARKET, con el objetivo de atraer participantes tanto nacionales como extranjeros.

La convocatoria se da una semana después de que el Gobierno lanzara la fase “B” de la Etapa II de concesiones, correspondiente a más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Boletín Oficial