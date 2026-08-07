Tras la falta de apoyo político, Milei archivó la modificación de la ley de tierras impulsada por Sturzenegger

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la modificación de la ley de tierras y descartó, al menos en el corto plazo, volver a impulsar la iniciativa que buscaba flexibilizar las restricciones para la compra de hectáreas por parte de extranjeros.

El Gobierno archivó la reforma de la ley de tierras tras perder apoyo político

La medida, que había sido defendida durante meses por distintos funcionarios y contaba con el respaldo del presidente Javier Milei, quedó fuera de la discusión parlamentaria por la falta de apoyo de aliados y el rechazo generado en sectores sociales y políticos.

Según detalló Infobae, la eliminación del artículo fue acordada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, durante las negociaciones con la oposición para evitar que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada naufragara en el recinto. La decisión contó con el aval de la Casa Rosada y fue consensuada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

El principal impulsor de la reforma, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sumó así un nuevo revés parlamentario. Según fuentes oficiales citadas por el medio nacional, el funcionario se enteró del desenlace a través de las redes sociales, en medio de una serie de dificultades para avanzar con algunas de sus iniciativas, como el pedido de nuevas facultades delegadas.

Originalmente, la propuesta del Gobierno planteaba eliminar las restricciones establecidas por la ley de tierras aprobada en 2011 durante la gestión de Cristina Kirchner. Tras las críticas recibidas, Sturzenegger había analizado una alternativa para mantener un límite a la propiedad extranjera, aunque elevarlo del 15% vigente al 25%. Sin embargo, la controversia continuó y las protestas frente al Congreso se mantuvieron incluso después de retirado el artículo.

Desde el Ejecutivo reconocieron que no enviarán un proyecto separado para modificar la norma y que la discusión quedará postergada. En el entorno de Sturzenegger sostienen que la iniciativa respondía a principios constitucionales y a una visión histórica basada en la libertad de acceso a la propiedad.

Con la ley de tierras fuera de agenda, el ministro concentra ahora sus esfuerzos en otras reformas. Entre ellas figura “Hojarasca”, un paquete de desregulaciones listo para ser tratado en el Congreso, y otro proyecto de 349 artículos enfocado en promover la libre competencia y reducir regulaciones en distintos sectores económicos.

Antes de avanzar con esas iniciativas, el Gobierno buscará priorizar la sanción de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la ley de Inocencia Fiscal, cuyo debate podría darse a fines de agosto en la Cámara de Diputados.

Con información de Infobae