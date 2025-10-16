Protesta de taxistas de Roca: piden mayor control de vehículos ante el avance de Uber y Cabify en la ciudad

Decenas de taxistas se manifestaron frente a la municipalidad de Roca para exigir un control más riguroso sobre los vehículos que prestan servicios de transporte sin habilitación oficial. Desde el municipio aseguraron que los controles continúan vigentes y que se busca desalentar el uso de transportes no autorizados, debido a que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fanny Becerra -taxista e integrante de la comisión de taxistas del Concejo Deliberante- expresó su preocupación por la circulación de vehículos no habilitados en la ciudad. “Hace falta más y mejores controles, ya que hay vehículos truchos que siguen circulando”, señaló.

Además, solicitó que se cumpla con la ordenanza aprobada en 2023, la cual establece un marco regulatorio para la actividad de taxis y radio taxis. En su artículo 4, la normativa indica que el servicio público debe prestarse exclusivamente mediante permisionarios y conductores habilitados, utilizando vehículos con taxímetros de propiedad del titular. Además, señala que el servicio debe estar disponible para cualquier usuario que lo solicite, en cualquier punto de la ciudad, respetando las normas de tránsito vigentes y los requisitos establecidos por la ordenanza y sus reglamentaciones.

El texto también aclara que los permisionarios pueden adherirse libremente a empresas habilitadas por el municipio para brindar servicios de comunicación. Para operar, cada titular de licencia debe contratar previamente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y terceros transportados, conforme a las sumas establecidas por la Superintendencia Nacional de Seguros.

La documentación exigida incluye copia de la póliza o certificado de la aseguradora que acredite la contratación del seguro, además del recibo de pago correspondiente. En caso de seguros con pagos mensuales, se deberá presentar también una constancia de vigencia que indique el período cubierto.

Por último, el artículo 16 de la ordenanza establece que, una vez cumplidos todos los requisitos y previo al otorgamiento de la licencia, los solicitantes deberán abonar una tasa de habilitación comercial que será actualizada según la ordenanza tarifaria vigente y lo recaudado se destinará específicamente al equipamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte.

El concejal oficialista Juan Mercado, impulsor del proyecto de ordenanza, explicó que la elaboración fue el resultado de un trabajo conjunto en el marco de una comisión de taxis que reunió a todos los actores del sector. Participaron taxistas, remiseros, representantes de la Unión de Peones de Taxis, la exdirectora de Tránsito municipal, funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Según Mercado, el objetivo fue construir una propuesta consensuada que contemple las distintas realidades del transporte urbano en Roca.

Asimismo, aclaró que la ordenanza no contempla a las plataformas de transporte como Uber y Cabify ya que «en el momento de la elaboración no era algo tan presente como ahora». Por lo que la normativa no prohíbe ni regula estas plataformas, sin embargo, el concejal señaló que «el documento establece que cualquier servicio que se quiera incorporar debe cumplir con lo que establece la ordenanza de taxis».

El municipio afirmó que Uber no está habilitado en Roca

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde la Municipalidad de Roca señalaron que los controles sobre el transporte no habilitado se realizan desde el inicio. “Como desde el principio, los controles se siguen realizando, y la postura del Municipio continúa siendo desalentar entre los pasajeros el uso de transportes no habilitados, ya que no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes”, indicaron.

A través de una gacetilla de prensa, se reiteró que el servicio de Uber no está habilitado en la ciudad. Además, indicaron que «utilizar un servicio de este tipo implica un riesgo para los usuarios ya que, al no estar habilitado, el vehículo no realiza los controles de seguridad reglamentarios, es decir que no se garantiza la calidad del servicio ni las condiciones adecuadas para el traslado de personas, como por ejemplo que el conductor cuente con licencia de conducir profesional y seguro de responsabilidad civil de persona transportada, entre otros».

Además, se recordó que los vehículos habilitados como taxis deben cumplir con una serie de requisitos visibles y reglamentarios -como cartel luminoso en el techo, obleas identificadoras en las puertas delanteras, número de Licencia en puertas y tapa baúl, credencial de conductor a la vista, entre otros-y que los pasajeros tienen derecho a exigir el comprobante del viaje, donde conste el importe exacto, la fecha y el horario del servicio.