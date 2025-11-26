Provincias Unidas conformará un bloque propio en Diputados: por qué no estaría Miguel Pichetto

El armado de Provincias Unidas, el sello que debutó en las elecciones pasadas bajo el padrinazgo de seis gobernadores, avanza en la Cámara de Diputados con entusiasmo, aunque no sin dificultades. La agrupación formará un bloque propio que tendrá en principio unos 16 diputados, pero no estaría entre ellos Miguel Pichetto, quien aspiraba a presidir la bancada y ahora amenaza con romper.

Las conversaciones maduraron en una reunión en las oficinas de Encuentro Federal, de la que participaron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), dos de los fundadores del espacio junto con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Allí, diputados actuales y electos acordaron conformar un bloque propio que será oficializado en los próximos días y que promete erigirse como árbitro en medio de la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Serán parte los ocho diputados que ingresarán en diciembre, más otros que continúan su mandato, como el socialista santafesino Esteban Paulón.

A ese bloque se sumarían finalmente los radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta, y otros “sueltos” como Pablo Juliano, actual jefe del bloque Democracia para Siempre, que quedaría disuelto. También tientan a la Coalición Cívica: los dos “lilitos” que quedan (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade) pasaron a cotizar alto y no descartan ninguna opción. Por ahora, escuchan ofertas.

Lo cierto es que la presidencia de Provincias Unidas ya detonó una discusión. Pullaro promueve para el cargo a su actual vicegobernadora, Gisela Scaglia, quien ya fue diputada en dos períodos y garantizaría ser la voz de los gobernadores, aunque su juego es ambiguo porque sigue integrando el PRO. De hecho, participó de la última reunión del Consejo Nacional partidario.

La opción Scaglia no le cayó nada bien a Pichetto, quien amenaza con romper y formar un bloque aparte junto con su par Nicolás Massot. Pichetto no reporta a ningún gobernador, pero aspiraba a continuar al mando del bloque que, en principio, iba a absorber a todo lo que hoy es Encuentro Federal.

Según pudo reconstruir este medio, Pichetto y Massot no solo están disconformes con el nombre de Scaglia, sino que además dudan del rumbo que tomará Provincias Unidas. El Gobierno nacional está a la caza de apoyos de ese espacio, que en campaña se mostró como alternativa a la gestión de Javier Milei.

“Los gobernadores no tienen una posición clara sobre qué tipo de oposición al Gobierno van a ser. Nosotros sí”, sentenciaron en el entorno de los diputados, que a lo largo de este año colaboraron para motorizar todas las sesiones que llevó adelante la oposición con una agenda conflictiva para Milei.

La definición final sobre nombres e integrantes se acelera de cara a la sesión preparatoria, que se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre. Allí jurarán los diputados electos, se designarán las autoridades de la Cámara y se determinará el esquema para la distribución de miembros en las comisiones. Este último punto es crucial para los diputados a la hora de tomar decisiones, ya que implica un primer reparto de poder.

En Provincias Unidas hablan de unos 16 integrantes, aunque aspiran a sumar más. “El número final puede estar arriba de 20”, aventuró una fuente. “Los que se quieran sumar pueden, siempre que estén de acuerdo con los principios, objetivos y método”, agregó. Sobre esas cuestiones, indican, rondó la reunión de este miércoles.

A su vez, hay optimismo por otro bloque en ciernes, macerado, entre otros, por el gobernador salteño Gustavo Sáenz. La idea es que allí confluyan diputados de Misiones, San Juan y Neuquén, que reportan a sus respectivos mandatarios. Estos legisladores, sumados a Provincias Unidas, conformarán el conglomerado provincial que definirá el quorum y las votaciones.

Los ocho diputados que se incorporarán a la Cámara por Provincias Unidas son, por Córdoba, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano; por Santa Fe, Gisela Scaglia y Pablo Farías; por Jujuy, María Inés Zigarán; por Corrientes, Diógenes González; y se suma Martín Lousteau por Ciudadanos Unidos, la versión porteña de Provincias Unidas.

Siguen con mandato los cordobeses Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; el santafesino Esteban Paulón; y el chubutense Jorge Ávila, todos ellos de Encuentro Federal. También habría que contar a un santacruceño “suelto” de Claudio Vidal, José Luis Garrido. Y el número se completaría con los radicales Coletta y Juliano, del actual bloque Democracia para Siempre.

Corresponsalía Buenos Aires