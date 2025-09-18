Qué dijo el gobernador Rolando Figueroa sobre el revés al veto de Javier Milei por el presupuesto universitario y el Garrahan

«Fue una manifestación por amplísima mayoría de los legisladores nacionales para apoyar los perfiles de vida que hemos trazado como argentinos que no estamos dispuestos a renunciar: la atención de los más humildes, de los más desprotegidos, la movilidad social que se genera con las universidades públicas que son fundamentales en la vida de la Argentina», dijo el gobernador Rolando Figueroa al ser consultado por el revés que tuvo el gobierno nacional en el Congreso que rechazó los vetos al presupuesto universitario y al Garrahan.

Figueroa fue consultado sobre el impacto político en el gobierno nacional por la sesión en la cámara de Diputados el miércoles, durante una recorrida de obra que se llevó a cabo al mediodía.

«Ayer fue una manifestación de muchas cosas que son caras a los sentidos de los argentinos y de los neuquinos: no podíamos no apoyar al (hospital) Garrahan, la educación pública, o no podemos no apoyar la inversión en la jubilación», postuló.

Destacó el trabajo legislativo tanto de la diputada nacional Tanya Bertoldi (Unión por la Patria) como del diputado Osvaldo Llancafilo (MPN). «Son con los que tengo más vinculación, son parte del proyecto político, un claro mensaje de que hay cosas que son irrenunciables para la sociedad argentina», insistió el gobernador.

Luego respondió que «hay que esperar las elecciones de octubre y ver la Argentina que viene; nos estamos preparando para el rol que tiene Neuquén», cuando se le consultó si será un anticipo de la tónica que tendrán los próximos dos años para la administración nacional.

Luego siguió con arenga de campaña en favor de las candidaturas de la fórmula de Comunidad para el Congreso. «Hay que ver qué papel queremos que tenga Neuquén en el desarrollo de la nueva Argentina, queremos que la ciudadanía entienda que el modelo neuquino es el que defienden los legisladores de la alianza política de la neuquinidad», sostuvo.

Sobre el debate del presupuesto nacional, cuestionó «la inversión cero en obra pública para Neuquén» y volvió a pedir el voto para los legisladores del oficialismo por considerar que son los que defenderán una nueva ley con incremento de los porcentajes de inversión para la provincia. «Somos los más castigados del país con el coeficiente de coparticipación, tenemos que estar presente con legisladores», propios en el Congreso, bregó.

Para Bertoldi, no hubo sorpresas en el rechazo masivo al veto de Milei

La diputada Tanya Bertoldi, que pertenece al bloque Unión por la Patria, pero además integra el gabinete provincial, dijo que la votación salió «como creíamos que íbamos a salir: se confirmaron las dos leyes:; tanto la del Garrahan de declarar la emergencia pediátrica nacional como la del financiamiento universitario». Agregó que «se venía trabajando previamente en articulación con el sector del bloque radical, los bloques de provincias unidas y el peronismo», detalló.

Aseguró que desde el Congreso «se vienen logrando consensos» en temas como discapacidad o jubilación y el miércoles «sucedió lo mismo: estamos en un momento electoral y el Congreso es el reflejo de la diversidad política y de la puja electoral, pero depende de los temas: no queremos discutir la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad; la salud y la educación fueron siempre orgullos nacionales», insistió.

Adelantó un «debate interesante» con el presupuesto nacional porque desde las provincias «no vemos reflejada la obra pública. En Neuquén sucede todo lo contrario a la decisión del gobierno nacional», planteó.