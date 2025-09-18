Javier Milei reordena la campaña: desplaza a «Lule» Menem, empodera a Caputo y apuesta a recuperar votos

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una intensa jornada política en la Quinta de Olivos, donde definió cambios clave en el armado electoral de La Libertad Avanza con la mira puesta en las elecciones de octubre. El mandatario desplazó de su rol a Eduardo “Lule” Menem, hasta ahora encargado de los vínculos con los armadores provinciales, y le dio mayor poder a su asesor de confianza, Santiago Caputo, quien quedó al frente de la estrategia discursiva. A la vez, designó a Pilar Ramírez, titular del espacio en la Ciudad de Buenos Aires, como responsable de coordinar a los dirigentes del interior.

La decisión se tomó en dos reuniones de alto voltaje político en Olivos, a las que asistieron candidatos, jefes de campaña y presidentes provinciales de La Libertad Avanza. Allí, Milei buscó ordenar la tropa tras la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por más de 13 puntos. «El mensaje es que el esfuerzo de los argentinos no puede tirarse a la basura. La consigna es clara: La Libertad Avanza o Argentina retrocede», resumió a Infobae una fuente presente.

El jefe de Estado habló durante tres horas en cada encuentro, acompañado por Caputo, con quien respondió preguntas de los referentes libertarios. El objetivo central fue unificar el discurso y dejar atrás las tensiones internas. «Vienen por nosotros», arengó el Presidente, y defendió el rumbo económico de su gestión al remarcar que «las últimas décadas no se resuelven en un año y medio».

Un nuevo esquema de campaña

Con el reacomodamiento interno, Milei busca ordenar la estrategia territorial. Mientras Caputo diseñará el mensaje de campaña, Ramírez será el nexo con las provincias, en reemplazo de Menem, cuya figura había quedado cuestionada. Además, el Presidente reconoció «errores en el armado» y dispuso la creación de equipos de coordinación política para centralizar las decisiones.

Entre los presentes en Olivos estuvieron Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los diputados José Luis Espert y Cristian Ritondo, y dirigentes provinciales como Martín Menem (La Rioja) y Romina Diez (Santa Fe). Algunos referentes bonaerenses —como Diego Santilli— no participaron de la segunda reunión.

El clima interno no fue menor: varios dirigentes plantearon la necesidad de “cambiar a la orquesta” para evitar nuevos tropiezos electorales. Milei, en respuesta, prometió mayor involucramiento personal en la campaña, con un relanzamiento nacional que tendrá su primer acto en Córdoba junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado en ese distrito.

Contexto político adverso

Las definiciones del oficialismo se dieron en paralelo a una semana de fuertes derrotas legislativas. El Congreso rechazó los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, y el Senado debatía al mismo tiempo la insistencia en la distribución de ATN, con pronóstico de nuevo revés para el Gobierno.

Con este telón de fondo, Milei intenta recuperar iniciativa en el terreno político y electoral. El giro en el equipo de campaña es leído como un gesto de autoridad, pero también como una admisión de errores. El desafío inmediato será unificar a su espacio, contener las tensiones con el PRO y volver a entusiasmar a un electorado que, en Buenos Aires, le dio la espalda.