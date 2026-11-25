El Tren Patagónico conecta Viedma con Bariloche en un recorrido de más de 800 kilómetros por la provincia de Río Negro.

La venta de pasajes para la temporada de verano 2027 del Tren Patagónico ya está habilitada. Desde este miércoles 25 de noviembre, los viajeros pueden reservar sus lugares para enero y febrero en el servicio que conecta Viedma con Bariloche, en un recorrido de más de 800 kilómetros que atraviesa la provincia de Río Negro, desde la costa atlántica hasta la cordillera.

La apertura de las boleterías, ayer, generó numerosas consultas desde las primeras horas, especialmente por los lugares en clase Camarote y el transporte de autos y camionetas. Según explicó Darío Dukart, integrante del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la empresa, este año se observa un cambio en la modalidad de compra: muchos pasajeros eligen gestionar sus reservas por teléfono o correo electrónico, en lugar de acercarse a las estaciones.

«Recibimos infinidad de correos a través de nuestra web solicitando reservas de lugares, sobre todo en las clases camarote y transporte de autos y/o camionetas a bordo del tren», señaló Dukart. También consideró que la cantidad de mensajes recibidos anticipa una temporada exitosa para la empresa.

Cuánto cuestan los pasajes del Tren Patagónico

Para enero y febrero, las tarifas varían según la residencia del pasajero y la categoría elegida. En clase Pullman, con butacas individuales, el boleto cuesta $115.390 para residentes de Río Negro y $138.820 para quienes no viven en la provincia.

La opción Camarote, con camas en compartimentos privados para dos personas, tiene un valor de $160.490 para residentes y $193.390 para no residentes. La empresa ofrece, además, un 20% de descuento para jubilados y una bonificación del 30% para menores de 12 años.

Quienes quieran trasladar su vehículo también pueden utilizar las bandejas automovileras. Para unidades de hasta 1,55 metros de altura, la tarifa es de $193.930; para vehículos que superan esa medida, el costo asciende a $268.290. Los valores no incluyen el seguro, que se calcula en boletería según la valuación fiscal del rodado.

El recorrido del Tren Patagónico: de Viedma a Bariloche

El servicio atraviesa más de 800 kilómetros y conecta 12 estaciones: Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu y San Carlos de Bariloche.

El servicio atraviesa 12 estaciones y permite descubrir los paisajes de la costa atlántica, la estepa y la cordillera.

El trayecto permite observar los cambios del paisaje rionegrino: parte de las cercanías del océano Atlántico, cruza la estepa y llega a la región cordillerana. La formación cuenta con tres coches Pullman, dos Camarote y dos bandejas automovileras, con capacidad para transportar nueve autos y cuatro camionetas.

Entre sus servicios se destaca el coche restaurante, donde se prepara una carta de más de 30 platos con productos regionales, como truchas, mariscos de la costa rionegrina y cordero de Jacobacci. También dispone de un coche cine gratuito, con proyecciones de películas nacionales y producciones regionales.

Cuándo sale el tren durante el verano

El cronograma estival contempla partidas semanales desde Viedma los viernes a las 17, con llegada a Bariloche el sábado a las 12.10. El regreso desde la estación cordillerana está previsto para los domingos a las 17, con arribo a la capital rionegrina el lunes a las 12.20.

Desde la empresa indicaron que el esquema puede tener adecuaciones durante los fines de semana largos y los períodos de mayor demanda turística.

Los pasajes en clase Pullman se pueden comprar a través del sitio oficial de Tren Patagónico. Para reservar Camarote o un espacio en las bandejas automovileras, es necesario comunicarse por teléfono, acercarse a las estaciones o consultar en las agencias autorizadas.

Ver más en https://trenpatagonicosa.com.ar/