Norberto Marcos atraviesa un delicado momento de salud que lo obligó a pasar su cumpleaños en terapia intensiva. El productor teatral permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde fue sometido a una intervención por una complicación pulmonar.

Según informó Noticias Argentinas, la expareja de Fátima Florez mantuvo una conversación con el periodista Juan Etchegoyen, a quien le brindó detalles sobre su recuperación y el doloroso tratamiento que atraviesa.

Qué le pasó a Norberto Marcos y cómo evoluciona su salud

Después de varios días de incertidumbre y estudios médicos, el empresario reveló que los especialistas detectaron una acumulación de líquido con pus en la zona del pulmón derecho.

Ante esta situación, los profesionales debieron colocarle un drenaje para retirar el líquido acumulado. Actualmente, recibe antibióticos y medicación para controlar el dolor.

A pesar de las molestias físicas, Marcos se mostró optimista respecto de su recuperación y aseguró que experimenta una mejoría paulatina.

Días atrás, el médico Guillermo Capuya había explicado en La mañana con Moria que el productor fue sometido a una videotoracoscopia, un procedimiento que permite explorar el interior del tórax mediante una cámara.

El difícil cumpleaños de Norberto Marcos en terapia intensiva

En medio de su internación, el empresario atravesó una fecha especialmente significativa. Lejos de los festejos habituales, debió pasar su cumpleaños bajo supervisión médica.

El productor reconoció que nunca imaginó vivir esa jornada en un sanatorio, aunque destacó los avances que experimenta desde la intervención.

Por el momento, no trascendió cuándo podría recibir el alta médica.

Qué se sabe del acercamiento entre Norberto Marcos y Fátima Florez

La internación del productor se produjo pocos días después de que trascendiera un acercamiento con Fátima Florez, con quien compartió más de dos décadas de relación sentimental y profesional.

Sin embargo, este miércoles 25 de noviembre, Juan Etchegoyen reveló en Radio Mitre que la humorista negó haber alcanzado un acuerdo económico con su expareja.

Según explicó el periodista, la artista habría aceptado el encuentro con la intención de recomponer el vínculo desde lo personal, sin abordar cuestiones patrimoniales.