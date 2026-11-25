La causa que investiga un presunto entramado de corrupción, desvío de fondos públicos, sobreprecios y pago de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suma un nuevo capitulo con la declaración del hombre que se definí como un «soldado de la Suizo Argentina». Pablo Atchabahian, el operador de la empresa al que Emmanuel Kovalivker había calificado como un «gran soldado», se acercó a los tribunales y amplió su declaración.

La declaración del operador de Suizo Argentina

Durante su exposición, según lo revelado por fuentes judiciales, Atchabahian negó de manera categórica haber integrado una asociación ilícita y, tras asegurar haber trabajado para la droguería Suizo Argentina, afirmó que cobraba un sueldo realizando tareas institucionales por el cual tenía acceso a sus oficinas.

El operador explicó sus tareas y el trato directo que tenía con dos de las cabezas de la empresa, su vicepresidente Emmanuel Kovalivker y el director de Así tod Corporativos Sebastián Nuner Uner.

La audiencia fue una instancia clave para que el imputado respondiera sobre su presunto rol dentro de la estructura que, según se acusa, habría permitido a Suizo Argentina controlar buena parte de las compras de medicamentos e insumos de alto costo del organismo, direccionar compulsas de precios, intervenir en los pagos a otras droguerías e incluso influir sobre decisiones vinculadas con el personal de la agencia.

Sobre la acusación por el direccionamiento de las compulsas, Atchabahian explicó que eso solo lo manejaban los sectores correspondientes. Sin embargo, desde la fiscalía sostienten que Atchabahian incurrió en contradicciones durante su declaración.

El imputado ya se encuentra procesado y los fiscales que llevan la causa lo ubican entre los presuntos jefes de la asociación ilícita. La acusación sostiene que cumplía una doble función: era el operador jerárquico y lobbista de Suizo Argentina y, al mismo tiempo, era el nexo con los funcionarios que manejaban las contrataciones de la Andis.