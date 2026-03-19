Qué lugares ocupan los diputados de Río Negro en el Congreso: Tortoriello tendrá cargo clave

La conformación de las comisiones permanentes en la Cámara de Diputados comenzó a mostrar cómo se posicionarán los representantes de Río Negro en la actividad parlamentaria de este año. El reparto de espacios refleja una fuerte presencia en temas vinculados al desarrollo productivo, la matriz energética y políticas sociales.

El armado de las comisiones avanzó esta semana, en el marco del inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso y luego del recambio parcial de bancas que se produjo tras las elecciones legislativas de diciembre.

El mapa de comisiones entre los representantes de Río Negro

Uno de los movimientos más destacados en la conformación de las comisiones fue la designación de Aníbal Tortoriello como vicepresidente segundo de la comisión de Transportes. El diputado de La Libertad Avanza es -hasta el momento- el único representante rionegrino que ocupa un cargo de autoridad dentro de un cuerpo legislativo.

Además, tendrá participación en Energía y Combustibles, Minería, Pymes, Economías y Desarrollo Regional e Intereses Marítimos.

Dentro del mismo esquema parlamentario, la diputada Lorena Villaverde (LLA), integrará las comisiones de Energía y Combustibles, Legislación del Trabajo, Legislación General y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, manteniendo presencia en áreas clave para la agenda productiva y laboral.

Por su parte, Marcelo Mango, de Unión por la Patria, tendrá un rol amplio al participar en Energía y Combustibles, Educación, Derechos Humanos y Garantías, Legislación General, Recursos Naturales e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. El exministro provincial llegó al Congreso tras asumir la banca que dejó Martín Soria al pasar al Senado en diciembre pasado.

También desde Unión por la Patria, Adriana Serquis integrará Energía y Combustibles, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Minería, Mujeres y Diversidad, Población y Desarrollo Humano y Recursos Naturales, en línea con un perfil legislativo orientado a la innovación, la planificación energética y las políticas sociales.

En tanto, el diputado del PRO, Sergio Capozzi, participará en Legislación del Trabajo, Legislación General, Defensa Nacional, Ciencia y Tecnología, Previsión y Seguridad Social, Población y Desrrollo Humanos y en el Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de normas Tributarias y Previsionales.

Energía, el espacio que concentra mayor presencia rionegrina

La comisión de Energía y Combustibles reúne a la mayoría de los diputados nacionales de la provincia. Allí participan Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), Marcelo Mango (Unión por la Patria), Adriana Serquis (Unión por la Patria) y Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza), lo que evidencia el peso político que tiene el sector en la agenda legislativa rionegrina.

Villaverde había estado al frente de la comisión de Energía durante los dos primeros años del actual gobierno, pero no fue ratificada en ese cargo tras la propuesta del oficialismo de designar al mendocino Facundo Correa Llano como nuevo presidente.

En la reunión constitutiva realizada esta semana no hubo referencias a la conducción anterior ni a la rionegrina, sobre quien el año pasado se habían presentado pedidos de apartamiento impulsados por otros diputados, en medio del clima político de la campaña electoral en la que fue candidata al Senado.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano es otro de los espacios donde se concentra la representación de Río Negro en Diputados. Allí participan Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), Marcelo Mango y Adriana Serquis (Unión por la Patria), en un ámbito clave para el debate sobre el uso de los recursos, la política ambiental y el desarrollo productivo.

Serquis aspira a la presidencia de dos comisiones

La comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva aparece como otro espacio relevante para la representación rionegrina en la Cámara de Diputados. Allí coincidirán Adriana Serquis (Unión por la Patria) y Sergio Capozzi (PRO), en un ámbito donde se analizan proyectos vinculados a la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial.

Según pudo conocer este medio, la diputada aspira a ocupar un cargo de autoridad tanto en Ciencia como en Recursos Naturales, en el marco de las negociaciones internas entre los bloques.

Serquis también había expresado su intención de integrar la comisión de Educación, aunque finalmente no fue incluida en ese espacio. La diputada barilochense fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante el gobierno de Alberto Fernández, antecedente que marca su perfil técnico dentro del Congreso.