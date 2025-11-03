Quién reemplazará a Diego Santilli en Diputados tras su designación como ministro del Interior

El diputado reelecto Diego Santilli, de la alianza La Libertad Avanza, no asumirá su banca en la Cámara baja. El flamante funcionario fue designado por Javier Milei como ministro del Interior, en el marco de la nueva etapa de reconfiguración del Gabinete nacional.

En su lugar, ingresará Rubén Torres, dirigente identificado con el armador bonaerense Santiago Pareja, quien continúa consolidando su influencia tanto en el Congreso como en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Torres ocupará la banca proveniente del puesto número 19 de la lista libertaria, luego de que la Cámara Nacional Electoral avalara la presentación del espacio para que Santilli encabezara la nómina en la provincia de Buenos Aires, tras el escándalo que involucró a José Luis Espert.

Un libertario de perfil bajo que gana protagonismo en el Congreso

En su perfil de redes sociales, el futuro legislador se define como un «defensor de las ideas de la libertad» y sostiene que trabaja «para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza».

Este cambio se enmarca en una semana de intensos movimientos dentro del Gobierno nacional, luego de la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y la salida de Lisandro Catalán, a quien precisamente Santilli reemplazará en el Ministerio del Interior.

Con información de Noticias Argentinas