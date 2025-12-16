Quieren regular el «lobby» en Neuquén: el proyecto que presentaron los opositores a Rolando Figueroa

Un grupo de diputados opositores presentó un proyecto para regular la actividad del «lobby» en Neuquén. La iniciativa apunta a transparentar el vínculo entre los funcionarios públicos y los profesionales que buscan influir en la toma de decisiones o se dedican a la «gestión de intereses». Contempla la creación de un registro y la publicación de reuniones.

Como anticipó hoy Diario RÍO NEGRO, el proyecto es el primero que presentan en conjunto los bloques opositores a Rolando Figueroa, que ahora sumaron al espacio Democracia Neuquén, recién escindido del oficialismo.

En los fundamentos, plantearon que es necesario «un marco normativo transparente, democrático y ético en la relación entre el sector público y los actores privados o sociales que procuran influir legítimamente en las decisiones de gobierno».

«La gestión de intereses conocida comúnmente como “lobby”, es la actividad de grupos o profesionales para influir en la toma de decisiones de los funcionarios públicos de manera legítima, buscando promover cambios en políticas, leyes o regulaciones a favor de un sector. Si bien se reconoce su valor como herramienta para enriquecer el debate público, su falta de regulación y transparencia puede generar riesgos de corrupción», definieron.

La ley, que consta de 20 artículos, indica como objetivo evitar el tráfico de influencias, garantizar la transparencia, la integridad, la igualdad en el acceso y la publicidad de los actos de gobiernos, en especial los que involucran contrataciones de obras, servicios o bienes y/o permisos de concesión o explotación.

Esto por considerarlo particularmente importante en una provincia como Neuquén, con una «economía dinámica y fuertemente vinculada sectores estratégicos como la energía y los recursos naturales».

Qué dice la ley para regular el «lobby»

El proyecto entiende por gestión de intereses toda actividad, comunicación o reunión, realizada de manera directa o indirecta, destinada a influir en la formulación, modificación, interpretación o aplicación de políticas públicas, normas, decisiones administrativas o contratos por parte de autoridades o funcionarios públicos.

Estarán alcanzados por esta regulación los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de las autoridades superiores, directores, síndicos y gerentes de entes autárquicos, descentralizados, empresas y sociedades con participación estatal provincial.

La iniciativa crea un Registro Provincial de Gestores de Intereses (RPGI), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación que será público y de acceso libre y gratuito, y deberá ser actualizado en tiempo real. Allí estarán los datos de estas personas y la identificación de los intereses por los cuales gestionan.

Los funcionarios y autoridades alcanzados por la ley, en caso de sancionarse, deberán informar «toda reunión, comunicación o intercambio mantenido con gestores de intereses, consignando fecha, lugar, participantes y tema tratado». Dicha reunión será publicada en el sitio web del organismo que corresponda.

En el país hay pocos antecedentes de leyes que regulen la actividad del lobby. Algunas jurisdicciones tienen decretos para publicitar un registro de audiencias, como tiene también el gobierno nacional, o incorporaron algunos mecanismos de transparencia en su Ley de Ética Pública. Neuquén no tiene ninguna de las dos.

