Patricia Bullrich y la condena al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski : “Presos de por vida, donde tienen que estar”

La jefa del Bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró hoy que se hizo “justicia” para Cecilia Strzyzowski tras conocerse la condena a cadena perpetua para César y Emerenciano Sena y para Marcela Acuña, a la vez que dijo que estarán “presos” que es “donde deben estar”.

“Una noticia que trae justicia para Cecilia y su familia”, indicó la funcionaria a través de un mensaje en la red social X.

El mensaje de Patricia Bullrich por la condena al clan Sena

Bullrich añadió: “La asesinaron en un crimen estremecedor y durante demasiado tiempo su homicidio estuvo rodeado de protección política y silencio cómplice”, expresó.

“Hoy quedan presos de por vida. Donde tienen que estar”, culminó Bullrich.

Cecilia Strzyzowski: las condenas al clan Sena

El femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo este martes una definición judicial clave en Chaco: César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de la joven de 28 años. La sentencia fue leída durante una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, en el marco del juicio por jurados populares. Los imputados escucharon el veredicto de manera virtual.

El jurado halló a César Sena autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que prevé la pena máxima.

El fallo confirmó así la responsabilidad penal del núcleo familiar acusado de haber planificado y ejecutado el femicidio ocurrido el 2 de junio de 2023.

Con Noticias Argentinas